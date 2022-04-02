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ФНЛ - Первый дивизион

Ничья в Хабаровске: СКА и «Олипм-Долгопрудный» забили на двоих шесть голов

02 Апреля 2022 • 11:15 Комментировать
СКА-Хабаровск
3:3
Олимп-Долгопрудный
окончен

Хабаровский СКА и «Олимп-Долгопрудный забили на двоих шесть голов, однако не смогли определить сильнейшего. Встреча завершилась вничью – 3:3.

Уже в середине первого тайма соперники обменялись голами за счет забитых мячей в исполнении Чежии и Левицкого, однако в оставшееся время игрового отрезка оппоненты ушли в глухую оборону и действовали преимущественно на контратаках, а после перерыва соперники ввязались в открытую игру.

На 79-й минуте встрече Караев у СКА реализовал пенальти, но Тарасенко через 7 минут сравнял счет на табло.  Всего через пару мгновений хозяева снова забили мяч стараниями Мануйлова и вышли вперед. Казалось, что победа никуда не денется от «армейцев», но уже на 90-й минуте игры гости заработали пенальти, который успешно реализовал Косянчук. 3:3 – триллер в Хабаровске закончился мирным результатом.

Протокол игры  
СКА-Хабаровск 3:3Олимп-Долгопрудный
  18'Чежия Ираклий (0:1)
(1:1) Левицкий Денис22'   
(2:1) Караев Давид73'   
  80'Тарасенко Захар (2:2)
(3:2) Мануйлов Роман83'   
  90'Косянчук Роман (3:3)
Сугробов ВладимирМануйлов РоманФомин Денис   48'Иллой-Айет Владис-ЭммерсонКвеквескири ИраклийЛевицкий Денис   45'Гащенков Михаил  46' (Мартусевич Максим (  46') Цаллагов Дзамболат   16'Гонгадзе ГеоргийАлиев Камран  59' (Барков Дмитрий (  59') Гаглоев Александр  59' (Караев Давид (  59')
Запасные: Дмитриев Максим IIДенисов АлександрТихонов МихаилЯгьяев МагомеднабиСамок СергейЛизенко ВладиславАхмаев Саид-АлиГалимов Александр
Натабашвили Георгий   90'Чежия ИраклийКоваленко Михаил Вадимович   36'Калачёв Илья   21'Караев Максим  67' (Сухомлинов Максим (  67') Иполе ФилипПетухов Илья   51'Косянчук РоманСтрельник Михаил  77' (Дорофеев Никита (  77') Сафронов Илья   26'  77' (Ада Джозеф Ома (  77') Тарасенко Захар
Запасные: Алексеев АндрейЧерчесов СтаниславБахтияров АкмальДулаев Джамбулат
02 апреля.

 

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окончен СКА-Хабаровск 3:3 Олимп-Долгопрудный
Идет 14 минута Томь 0:0 Енисей 3.10 3.35 2.24
02.04  14:00 Оренбург ... Торпедо Москва 2.00 3.25 3.80
02.04  15:00 Металлург Липецк ... Алания 5.40 4.10 1.56
02.04  15:00 Ротор ... Велес Москва 2.19 3.00 3.55
02.04  15:00 Акрон ... Краснодар-2 2.20 3.25 3.30
02.04  15:30 Нефтехимик ... КАМАЗ 1.67 3.75 4.90
02.04  16:00 Факел ... ФК Кубань 1.62 3.65 5.60
02.04  16:00 Волгарь ... Текстильщик 1.70 3.60 4.90
02.04  18:00 Балтика ... Спартак-2 1.38 4.70 7.60
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