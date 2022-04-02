Ничья в Хабаровске: СКА и «Олипм-Долгопрудный» забили на двоих шесть голов

Хабаровский СКА и «Олимп-Долгопрудный забили на двоих шесть голов, однако не смогли определить сильнейшего. Встреча завершилась вничью – 3:3.

Уже в середине первого тайма соперники обменялись голами за счет забитых мячей в исполнении Чежии и Левицкого, однако в оставшееся время игрового отрезка оппоненты ушли в глухую оборону и действовали преимущественно на контратаках, а после перерыва соперники ввязались в открытую игру.

На 79-й минуте встрече Караев у СКА реализовал пенальти, но Тарасенко через 7 минут сравнял счет на табло. Всего через пару мгновений хозяева снова забили мяч стараниями Мануйлова и вышли вперед. Казалось, что победа никуда не денется от «армейцев», но уже на 90-й минуте игры гости заработали пенальти, который успешно реализовал Косянчук. 3:3 – триллер в Хабаровске закончился мирным результатом.