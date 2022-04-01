«СКА-Хабаровск» пошутил про астролога в своём тренерском штабе

Представители «СКА-Хабаровска» в своих социальных сетях в честь первого апреля пошутили про нового члена тренерского штаба.

Пресс-служба хабаровской команды выложила пост о том, что новым членом тренерского штаба «армейцев» станет известный астролог Тамара Глоба, которая будет помогать тренерам составлять тренировочный план и определять составы на матчи. Глоба также должна была бы давать индивидуальные советы футболистам «СКА-Хабаровска».

Напомним, что на данный момент хабаровская команда занимает пятую строчку в таблице ФНЛ.