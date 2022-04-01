Тренер «СКА-Хабаровска» дисквалифицирован на два матча

Руководители КДК РФС приняли решение дисквалифицировать наставника «СКА-Хабаровска» Алексея Поддубского на два матча.

Как сообщает пресс-служба РФС, наставник хабаровских «армейцев» получил дисквалификацию на два матча за оскорбительное поведение в поединке прошлого тура ФНЛ с владикавказской «Аланией». Поддубский критиковал арбитров и в целом вёл себя неподобающим образом.

Напомним, что хабаровский клуб в итоге одержал победу со счётом 2:0. На данный момент «СКА-Хабаровск» занимает в подэлитном дивизионе пятую строчку.