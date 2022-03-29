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ФНЛ - Первый дивизион

Мостовой считает, что «Спартак-2» должен продолжить своё существование

29 Марта 2022 • 16:53 Комментировать
СКА-Хабаровск
...
Олимп-Долгопрудный
02.04 08:00

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал ситуацию в московском клубе.

Специалист считает, что несмотря на финансовые трудности владельца клуба Леонида Федуна, резервную команду «Спартак-2» обязательно надо сохранить вместе с академиями и школами.

После 29 сыгранных матчей «Спартак-2» занимает 11 строчку в турнирной таблице ФНЛ. Основная же команда располагается на 9-м месте РПЛ после 22 туров.

Кроме того, бывший футболист посетовал на малое количество качественных кадров в российском футболе из-за наплыва иностранцев.

«Говорим о том, что иностранцы уезжают, а что, 5-7 лет назад не могли своих воспитать? Покупали за бешенные деньги игроков, а теперь ситуация заставляет отказываться», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой
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