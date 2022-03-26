Гендиректор «Ротора» прокомментировал первую победу клуба после серии из девяти поражений подряд

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский поделился эмоциями после победы команды над «Нефтехимиком» в матче 29-го тура ФНЛ.

В интервью «Чемпионату» Рекечинский заявил, что эта победа придаст уверенности команде в последующих матчах. Член руководства клуба также поблагодарил болельщиков, которые пришли на матч.

В последний раз «Ротор» побеждал в ФНЛ 25 сентября 2021 года. Таким образом, волгоградская команда не могла выиграть в лиге на протяжении 15 матчей.

«Ротор» набрал 27 очков и остался на 18-м месте в турнирной таблице ФНЛ.