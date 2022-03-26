Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ФНЛ - Первый дивизион

«Кубань» упустила победу над «Балтикой» в концовке встречи

26 Марта 2022 • 19:01 Комментировать
ФК Кубань
1:1
Балтика
окончен

Краснодарская «Кубань» упустила победу в поединке против калининградской «Балтики». Встреча между командами ФНЛ завершилась со счетом 1:1. На гол Алейникова в дебюте встречи ответил своим мячом Максименко, реализовавший в концовке поединке 11-метровый удар.

В первом тайме очередного поединке 29-го тура ФНЛ ситуация была под контролем краснодарской команды, которая за счет давления смогла организовать голевую ситуацию у ворот соперника и реализовала свое преимущество в забитый мяч. Алейников удачно сыграл на добивании и вывел свой коллектив вперед – 1:0.

Отыграться гости смогли только в конце встречи. Мусаев заработал 11-метровый удар для своей команды, пробив в руку Грицаенко. К мячу подошел нападающий Артем Максименко, который точным ударом пробил под правую стойку, не оставив шансов вратарю – 1:1.

Ничья вряд ли порадовала соперников, и не пришлась ко двору команд. «Кубань» все также рискует вылететь в ФНЛ-2, а балтийцы практически потеряли шансы выйти в РПЛ.

Протокол игры  
ФК Кубань 1:1Балтика
(1:0) Алейников Василий14'   
  77'Максименко Артём (1:1)
Нестеренко ЮрийБольшаков КириллРыбин Алексей  43' (Сидоров Максим (  43') Грицаенко Алексей   76'Кулишев Артём  64' (Сапета Александр (  64') Ведерников Данила   46'Гурфов АзаматБезденежных ИгорьПетров ИльяАлейников ВасилийЛаук Максим
Запасные: Маркин МихаилПоплевченков АртёмКармаев НикитаКарев ВадимКозлов АндрейАбдоков НуриСаркисов АртурКлимович АндрейЭдиев Исмаил
Латышонок ЕвгенийОстоич ИванПопов АртёмТишкин МаксимМещанинов АртёмГелоян Ишхан  46' (Мусаев Тамерлан (  46') Лазарев Владислав  46' (Кашчелан Младен (  46') Осипов АлександрАльшин ИльнурБарсов Максим  75' (Клёнкин Данил (  75') Максименко Артём
Запасные: Маклаков ИванКарпович СергейАлейник ОлегАртемчук МаксимХрамцов Максим
26 марта.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Кубань Балтика Фнл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Томь 2:5 Торпедо Москва
окончен Енисей 2:1 Факел
окончен Краснодар-2 5:2 Оренбург 6.40 3.95 1.55
окончен Спартак-2 3:2 Металлург Липецк
окончен Велес Москва 1:0 Олимп-Долгопрудный
окончен Алания 0:1 Волгарь 1.35 4.90 9.00
окончен КАМАЗ 1:2 Акрон
окончен Ротор 2:1 Нефтехимик
окончен ФК Кубань 1:1 Балтика
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Марта
19:01 · Россия. ФНЛ
«Кубань» упустила победу над «Балтикой» в концовке встречи
18:01 · Россия. ФНЛ
Карим Гираев принес победу «Акрону» в матче против «КАМАЗа» и удалился с поля
18:00 · Россия. ФНЛ
«Ротор» в непростом матче одолел нижнекамский «Нефтехимик»
17:58 · Россия. ФНЛ
«Алания» неожиданно проиграла «Волгарю» в Грозном
16:10 · Россия. ФНЛ
Дубль «Краснодара» разгромил лидера ФНЛ
16:01 · Россия. ФНЛ
«Спартак-2» благодаря дублю Константина Шильцова одолел липецкий «Металлург»
15:55 · Россия. ФНЛ
Гол Константина Кертанова принес «Велесу» победу над «Олимпом»
15:30 · Россия. ФНЛ
«Алания» — «Волгарь»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:1
15:06 · Россия. ФНЛ
«Енисей» на своем поле победил «Факел»
14:58 · Россия. ФНЛ
«Факел» уступил в Красноярске «Енисею» и потерял вторую строчку в ФНЛ 2
14:18 · Россия. ФНЛ
«Торпедо» на выезде разгромило «Томь», забив 5 мячей
13:56 · Россия. ФНЛ
Московское «Торпедо» с хоккейным счетом разгромило «Томь» на выезде
13:30 · Россия. ФНЛ
«Краснодар-2» — «Оренбург»: составы, прямая трансляция и онлайн - 5:2
13:30 · Россия. ФНЛ
«Енисей» — «Факел»: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:1
11:30 · Россия. ФНЛ
«Томь» — «Торпедо»: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:5
Все новости
Рекомендуем