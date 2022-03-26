«Кубань» упустила победу над «Балтикой» в концовке встречи

Краснодарская «Кубань» упустила победу в поединке против калининградской «Балтики». Встреча между командами ФНЛ завершилась со счетом 1:1. На гол Алейникова в дебюте встречи ответил своим мячом Максименко, реализовавший в концовке поединке 11-метровый удар.

В первом тайме очередного поединке 29-го тура ФНЛ ситуация была под контролем краснодарской команды, которая за счет давления смогла организовать голевую ситуацию у ворот соперника и реализовала свое преимущество в забитый мяч. Алейников удачно сыграл на добивании и вывел свой коллектив вперед – 1:0.

Отыграться гости смогли только в конце встречи. Мусаев заработал 11-метровый удар для своей команды, пробив в руку Грицаенко. К мячу подошел нападающий Артем Максименко, который точным ударом пробил под правую стойку, не оставив шансов вратарю – 1:1.

Ничья вряд ли порадовала соперников, и не пришлась ко двору команд. «Кубань» все также рискует вылететь в ФНЛ-2, а балтийцы практически потеряли шансы выйти в РПЛ.