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ФНЛ - Первый дивизион

Карим Гираев принес победу «Акрону» в матче против «КАМАЗа» и удалился с поля

26 Марта 2022 • 18:01 Комментировать
КАМАЗ
1:2
Акрон
окончен

Тольяттинский «Акрон» сумел набрать три очка в выездной встрече против «КАМАЗа» в Набережных Челнах. Встреча закончился со счетом 2:1 в пользу гостей.

Первая половина встречи прошла в солидной борьбе, где каждая из команд проявляла себя в атаке активнейшим образом, и никто не хотел уступать инициативу на поле. В конечном итоге, уже в компенсированное к игровому отрезку времени игрок «Акрона» Илья Зуев смог замкнуть передачу от правого флажка в исполнении Палиенко и увел на перерыв свой коллектив при минимальном преимуществе – 1:0.

Сразу же после перерыва хозяева смогли отыграться. Аюкин в ходе атаки своей команды отправил мяч к линии вратарской, откуда пробил набежавший на мяч Евгений Воронин, которого все оставили без опеки – 1:1.

Подвел черту под итогом матча Карим Гираев, который на 70-й минуте игры своим ударом принес победу тольяттинцам со счетом 2:1. Сам же Карим игру не завершил. Его удалил арбитр в концовке встречи за вторую желтую карточку, что смазало общее впечатление об игре гостей.

В результате победы «Акрон» временно поднялся на 8-ю строчку, а «КАМАЗ» остался на 14-й позиции.

Протокол игры  
КАМАЗ 1:2Акрон
  45'Зуев Илья (0:1)
(1:1) Воронин Евгений53'   
  70'Гираев Карим (1:2)
Мамин АлексейПотапов ЛевАюкин Руслан   84'Морозов Сергей  76' (Казимир Михаил (  76') Куликов АлександрПальцев Валентин  86' (Смирнов Александр (  86') Свежов ВикторБадртдинов Ильнур   57'  62' (Янушковский Роман (  62') Калугин ОлегВоронин Евгений  86' (Кашаев Никита (  86') Игнатенко Владислав
Запасные: Ганус ВалерийЛопатин Даниил
Волков СергейКилин Антон   2'  65' (Гираев Карим (  65'   80'   90') Рогач ИванЧистяков НикитаЗуев ИльяСавичев Константин   27'Сагуткин ДаниилПалиенко Максим   79'  81' (Азаров Владимир (  81') Делькин Артём  66' (Потапов Андрей (  66'   87') Чудин ИванБазелюк Константин  81' (Сасин Дмитрий (  81')
Запасные: Бойцов ЕфимБосов АлександрКожедуб СвятославМагомедов АлилVladimir Marukhin
26 марта.

 

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окончен Спартак-2 3:2 Металлург Липецк
окончен Велес Москва 1:0 Олимп-Долгопрудный
окончен Алания 0:1 Волгарь 1.35 4.90 9.00
окончен КАМАЗ 1:2 Акрон
окончен Ротор 2:1 Нефтехимик
окончен ФК Кубань 1:1 Балтика
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