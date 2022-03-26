Карим Гираев принес победу «Акрону» в матче против «КАМАЗа» и удалился с поля

Тольяттинский «Акрон» сумел набрать три очка в выездной встрече против «КАМАЗа» в Набережных Челнах. Встреча закончился со счетом 2:1 в пользу гостей.

Первая половина встречи прошла в солидной борьбе, где каждая из команд проявляла себя в атаке активнейшим образом, и никто не хотел уступать инициативу на поле. В конечном итоге, уже в компенсированное к игровому отрезку времени игрок «Акрона» Илья Зуев смог замкнуть передачу от правого флажка в исполнении Палиенко и увел на перерыв свой коллектив при минимальном преимуществе – 1:0.

Сразу же после перерыва хозяева смогли отыграться. Аюкин в ходе атаки своей команды отправил мяч к линии вратарской, откуда пробил набежавший на мяч Евгений Воронин, которого все оставили без опеки – 1:1.

Подвел черту под итогом матча Карим Гираев, который на 70-й минуте игры своим ударом принес победу тольяттинцам со счетом 2:1. Сам же Карим игру не завершил. Его удалил арбитр в концовке встречи за вторую желтую карточку, что смазало общее впечатление об игре гостей.

В результате победы «Акрон» временно поднялся на 8-ю строчку, а «КАМАЗ» остался на 14-й позиции.