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ФНЛ - Первый дивизион

«Ротор» в непростом матче одолел нижнекамский «Нефтехимик»

26 Марта 2022 • 18:00 Комментировать
Ротор
2:1
Нефтехимик
окончен

Волгоградский «Ротор» в очередном матче 29-го тура ФНЛ сумел переиграть с минимальным счетом нижнекамский «Нефтехимик». Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу южан, которые забили по голу в каждом из таймов, на что соперник ответил всего 1 мячом.                           

Счет в поединке точным ударом открыл Николай Кипиани, который благодаря прессингу вынудил голкипера ошибиться. Голубев во время выноса попал в ногу Кипиани, после чего сфера медленно парировала в ворота – 1:0.

В середине второго тайма все тот же Кипиани оформил дубль в ворота соперника. В результате позиционной атаки Кавтарадзе сумел выполнить передачу в чужой штрафной на Кипиани, который нанес шикарный выстрел в дальнюю «девятку», что помогло хозяевам упрочить преимущество. Уже через пару минут гости сократили отставание. В результате разящей атаки Галиулин замкнул атаку своей команды и сделал счет на табло 1:2. Оставшегося времени не хватило гостям для камбэка. 2:1, «Нефтехимик» одерживает домашнюю победу.

Победа не помогла «Ротору» выйти из зоны вылета, и он остался 18-м, а вот «Нефтехимик», как кажется, окончательно упустил возможность догнать лидирующую двойку.

Протокол игры  
Ротор 2:1Нефтехимик
(1:0) Кипиани Николай7'   
(2:0) Кипиани Николай68'   
  70'Галиулин Вагиз (2:1)
Обухов ИгорьШахов ВиталийБайрыев АзатДудиев Аслан   71'Макаров СергейПелих Данил  90' (Серченков Сергей (  90') Кипиани Николай  90' (Голосов Илья (  90') Чуканов Андреа   37'Махатадзе ГеоргийОмар Имран  46' (Школик Игорь (  46'Кавтарадзе Бека  64') Минаев Роман   40'  90' (Слепов Сергей (  90')
Запасные: Терновский ДмитрийТашаев АлександрМохбалиев ТургайПервушин ФёдорАбдуллаев Исламитдин
Голубев АндрейШиряев МаксимКотов Павел  77' (Ситдиков Марат (  77') Бердников Алексей  77' (Калугин Никита (  77') Шоркин МаксимПруцев ЕгорХубаев ДавидТалалай Денис   44'  46' (Родионов Кирилл (  46'Баранов Павел  87') Уридия МерабиГалиулин ВагизКотик Артём   31'  46' (Терехов Антон (  46')
Запасные: Данилин Максим АлексеевичИсупов ВячеславМосквичёв ВладимирArian Mrsulja
26 марта.

 

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окончен Алания 0:1 Волгарь 1.35 4.90 9.00
окончен КАМАЗ 1:2 Акрон
окончен Ротор 2:1 Нефтехимик
окончен ФК Кубань 1:1 Балтика
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