«Ротор» в непростом матче одолел нижнекамский «Нефтехимик»

Волгоградский «Ротор» в очередном матче 29-го тура ФНЛ сумел переиграть с минимальным счетом нижнекамский «Нефтехимик». Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу южан, которые забили по голу в каждом из таймов, на что соперник ответил всего 1 мячом.

Счет в поединке точным ударом открыл Николай Кипиани, который благодаря прессингу вынудил голкипера ошибиться. Голубев во время выноса попал в ногу Кипиани, после чего сфера медленно парировала в ворота – 1:0.

В середине второго тайма все тот же Кипиани оформил дубль в ворота соперника. В результате позиционной атаки Кавтарадзе сумел выполнить передачу в чужой штрафной на Кипиани, который нанес шикарный выстрел в дальнюю «девятку», что помогло хозяевам упрочить преимущество. Уже через пару минут гости сократили отставание. В результате разящей атаки Галиулин замкнул атаку своей команды и сделал счет на табло 1:2. Оставшегося времени не хватило гостям для камбэка. 2:1, «Нефтехимик» одерживает домашнюю победу.

Победа не помогла «Ротору» выйти из зоны вылета, и он остался 18-м, а вот «Нефтехимик», как кажется, окончательно упустил возможность догнать лидирующую двойку.