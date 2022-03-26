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ФНЛ - Первый дивизион

«Алания» неожиданно проиграла «Волгарю» в Грозном

26 Марта 2022 • 17:58 Комментировать
Алания
0:1
Волгарь
окончен

29-й тур ФНЛ не перестает удивлять болельщиков сенсационными результатами. В очередной встрече лучшей лиги мира зафиксирован весьма неожиданный исход. Футболисты «Алании» в Грозном допустили осечку и уступили одному из явных аутсайдеров турнира – «Волгарю» со счетом 0:1.

Единственный гол в матче забил Евгений Морозов в концовке первого тайма. В ходе розыгрыша стандартного положения Симонян забросил мяч на дальний угол штрафной, где Морозову позволили защитники «Алании» обработать сферу под левую ногу и мощно пальнуть в дальний угол ворот Солдатенко, который не выручил свою команду.

Второй тайм прошел в борьбе, но «Алании» не хватило сил и везения даже для того, чтобы сравнять счет на табло – 0:1. Владикавказцы теряют шикарный шанс подобраться к тройке лидеров вплотную, а «Волгарь» вырывается из цепких лап зоны вылета в ФНЛ-2.

В 30-м туре «Алания» сыграет на выезде с липецким «Металлургом», а «Волгарь» ждет нешуточный поединок против ивановского «Текстильщика» в родных стенах.

Протокол игры  
Алания 0:1Волгарь
  45'Морозов Евгений (0:1)
Солдатенко РостиславКочиев Хетаг   31'Бутаев АллонТатаев Алексей IIЗасеев АзаматКачмазов СосланЦараев АланГиоргобиани НиколайХосонов ХетагМашуков ИсламХубулов Владимир   15'
Запасные: Хугаев АланТуаев ГеоргийСосранов РустамЧараев АркадийГурциев БатразКобесов ДмитрийКокоев БатрадзХабалов АланДзахов ДавидБагаев Алан
Смирнов ОлегЛоктионов РоманМорозов ЕвгенийКозлов ДанилаПавлишин АлексейГилязетдинов АртурСимонян Артём   7'Носов АлександрКапленко НикитаКосарев Кирилл   32'Лесников Дмитрий
Запасные: Печенкин НикитаБаев АлексейДемьянов ВикторСаганович ДмитрийПогосов АртёмСтефанович ИльяЮсупов Артём
26 марта.

 

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окончен Спартак-2 3:2 Металлург Липецк
окончен Велес Москва 1:0 Олимп-Долгопрудный
окончен Алания 0:1 Волгарь 1.35 4.90 9.00
окончен КАМАЗ 1:2 Акрон
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окончен ФК Кубань 1:1 Балтика
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