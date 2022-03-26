«Алания» неожиданно проиграла «Волгарю» в Грозном

29-й тур ФНЛ не перестает удивлять болельщиков сенсационными результатами. В очередной встрече лучшей лиги мира зафиксирован весьма неожиданный исход. Футболисты «Алании» в Грозном допустили осечку и уступили одному из явных аутсайдеров турнира – «Волгарю» со счетом 0:1.

Единственный гол в матче забил Евгений Морозов в концовке первого тайма. В ходе розыгрыша стандартного положения Симонян забросил мяч на дальний угол штрафной, где Морозову позволили защитники «Алании» обработать сферу под левую ногу и мощно пальнуть в дальний угол ворот Солдатенко, который не выручил свою команду.

Второй тайм прошел в борьбе, но «Алании» не хватило сил и везения даже для того, чтобы сравнять счет на табло – 0:1. Владикавказцы теряют шикарный шанс подобраться к тройке лидеров вплотную, а «Волгарь» вырывается из цепких лап зоны вылета в ФНЛ-2.

В 30-м туре «Алания» сыграет на выезде с липецким «Металлургом», а «Волгарь» ждет нешуточный поединок против ивановского «Текстильщика» в родных стенах.