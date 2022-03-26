Дубль «Краснодара» разгромил лидера ФНЛ

В очередном по счету 29-м туре ФНЛ «Краснодар-2» сенсационно одолел в очной встрече «Оренбург». Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «быков».

Встреча в Краснодаре началась для «Оренбурга» обескураживающим образом. «Краснодар-2» благодаря уверенным действиям Рейхмена и Олусегуна уже к 10-й минуте встречи повел со счетом 2:0. До перерыва оппоненты больше не смогли отличиться забитыми голами, зато после 15-минутной паузы оппоненты заиграли невероятно результативно.

Бреев и Полуяхтов по ходу второго тайма смогли вернуть свою команду в игру, сравняв счет в матче, но Мацукатов оформил дубль (один гол забил с пенальти), а Халназаров в концовке встречи добил соперника и установил итоговый счет на табло – 5:2.

Справедливости ради стоит отметить, что по ходу второго тайма гости остались вдевятером, лишившись по причине красных карточек Бреева и Сивакова. Благодаря этой победе «Краснодар-2» оказался на 12-й строчке, а «Оренбург» сохранил за собой первую строчку, но позволил приблизиться к себе московскому «Торпедо».