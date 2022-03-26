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ФНЛ - Первый дивизион

Дубль «Краснодара» разгромил лидера ФНЛ

26 Марта 2022 • 16:10 Комментировать
Краснодар-2
5:2
Оренбург
окончен

В очередном по счету 29-м туре ФНЛ «Краснодар-2» сенсационно одолел в очной встрече «Оренбург». Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «быков».

Встреча в Краснодаре началась для «Оренбурга» обескураживающим образом. «Краснодар-2» благодаря уверенным действиям Рейхмена и Олусегуна уже к 10-й минуте встречи повел со счетом 2:0. До перерыва оппоненты больше не смогли отличиться забитыми голами, зато после 15-минутной паузы оппоненты заиграли невероятно результативно.

Бреев и Полуяхтов по ходу второго тайма смогли вернуть свою команду в игру, сравняв счет в матче, но Мацукатов оформил дубль (один гол забил с пенальти), а Халназаров в концовке встречи добил соперника и установил итоговый счет на табло – 5:2.

Справедливости ради стоит отметить, что по ходу второго тайма гости остались вдевятером, лишившись по причине красных карточек Бреева и Сивакова. Благодаря этой победе «Краснодар-2» оказался на 12-й строчке, а «Оренбург» сохранил за собой первую строчку, но позволил приблизиться к себе московскому «Торпедо».

Протокол игры  
Краснодар-2 5:2Оренбург
(1:0) Рейхмен Богдан3'   
(2:0) Олусегун Олакунле9'   
  61'Бреев Сергей (2:1)
  69'Полуяхтов Владимир (2:2)
(3:2) Мацукатов Алекс71'   
(4:2) Мацукатов Алекс80'   
(5:2) Халназаров Рустам88'   
Кокарев НикитаИсаенко ОлегБородин Сергей АлексеевичЖилкин ГригорийЛитвинов Вячеслав   86'Рейхмен Богдан  70' (Мацукатов Алекс (  70') Манелов Ираклий  70' (Попов Омар (  70') Якимов Вячеслав  56' (Самко Владислав (  56') Олусегун ОлакунлеГришин ВалентинСабуа Леон
Запасные: Халназаров Рустам   87'Пивоваров ДмитрийКокоев ДавидСухорученко МихаилКратков Дмитрий
Гошев ЕвгенийГойкович Ренато   12'  46' (Бреев Сергей (  46'   49'   62') Малых Андрей   55'Сиваков Михаил   8'   71'Аюпов Тимур   48'Печенин Кирилл   2'  69' (Стаматов Матео (  69') Корян Аршак  69' (Полуяхтов Владимир (  69') Титков НиколайКовалёв Юрий  46' (Ойеволе Адессойе (  46'   84') Фамейе Джоэль   78'Прудников Николай  68' (Сычевой Владимир (  68')
Запасные: Кеняйкин АлексейЮрин СеменОбухов ВладимирЭктов АлександрСысуев НиколайМиронов Алексей
26 марта.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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окончен Томь 2:5 Торпедо Москва 6.80 4.10 1.48
окончен Енисей 2:1 Факел 3.30 3.20 2.22
окончен Краснодар-2 5:2 Оренбург 6.00 3.90 1.54
окончен Спартак-2 3:2 Металлург Липецк 1.56 4.00 5.60
окончен Велес Москва 1:0 Олимп-Долгопрудный 1.79 3.50 4.40
Идет 45 минута Алания 0:1 Волгарь 1.32 5.00 8.80
Идет 49 минута КАМАЗ 1:1 Акрон 2.24 3.00 3.40
Идет 52 минута Ротор 1:0 Нефтехимик 3.45 3.25 2.11
26.03  17:00 ФК Кубань ... Балтика 3.55 3.30 2.06
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