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ФНЛ - Первый дивизион

Гол Константина Кертанова принес «Велесу» победу над «Олимпом»

26 Марта 2022 • 15:55 Комментировать
Велес Москва
1:0
Олимп-Долгопрудный
окончен

«Велес» в очередном поединке ФНЛ смог минимально переиграть «Олимп-Долгопрудный» со счетом 1:0. Единственный гол в начале встречи забил Константин Кертанов.

Встреча в Домодедово получилась скучной и была лишена остроты у ворот соперников. Серьезным образом тормозили игру бесконечные фолы и огромное количество желтых карточек, которых главный арбитр показал с избытком.

Единственный гол в матче смог забить Константин Кертанов. Получил он на 15-й минуте встречи снаряд перед чужой штрафной, после чего направил сферу в дальнюю от себя «девятку» по невероятной траектории. Голкипера «Олимпа-Долгопрудного» реагировал, но до снаряда добраться не сумел – 1:0.

Благодаря победе и трем набранным очками «Велес» остался на 10-й строчке в турнирной таблице, набрав 40 очков, а «Олимп» с багажом в 32 очка пока расположился на 15-й позиции, которую нельзя считать гарантией участие в следующем сезоне ФНЛ.

В следующем туре «Велес» сыграет в гостях с волгоградским «Ротором», а «Олимп» отправится в гости к СКА.

Протокол игры  
Велес Москва 1:0Олимп-Долгопрудный
(1:0) Кертанов Константин15'   
Кузнецов АлексейКоротков Александр   54'Майга МамадуМакеев ЕвгенийДенилханов Мурсалин  50' (Кахидзе Александр (  50') Галоян АртурКертанов Константин   47'  73' (Ежков Данила (  73') Михайленко Дмитрий   9'Логуа Ираклий  79' (Воробьёв Илья (  79') Саркисян Геворк  47' (Вульфов Александр (  47') Kwari Abdullahi  51' (Кабахидзе Владимир (  51'   67')
Запасные: Косаревский ПётрВласов ДаниилБацуев АюбFilip StamenkovicДжикия ТемурАденийй СамуэльМальцев Руслан
Натабашвили ГеоргийЧежия Ираклий  69' (Стрельник Михаил (  69') Петухов Илья  66' (Косянчук Роман (  66') Караев МаксимКалачёв Илья   59'Коваленко Михаил ВадимовичКутин ДенисКоротаев Александр   5'Пахомов ДмитрийАда Джозеф Ома  65' (Бахтияров Акмаль (  65'Дорофеев Никита  69') Булия Эдуард
Запасные: Алексеев АндрейЧерчесов СтаниславДулаев Джамбулат
26 марта.

 

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окончен Краснодар-2 5:2 Оренбург 6.00 3.90 1.54
окончен Спартак-2 3:2 Металлург Липецк 1.56 4.00 5.60
окончен Велес Москва 1:0 Олимп-Долгопрудный 1.79 3.50 4.40
Идет 45 минута Алания 0:1 Волгарь 1.32 5.00 8.80
Идет 49 минута КАМАЗ 1:1 Акрон 2.24 3.00 3.40
Идет 52 минута Ротор 1:0 Нефтехимик 3.45 3.25 2.11
26.03  17:00 ФК Кубань ... Балтика 3.55 3.30 2.06
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