Гол Константина Кертанова принес «Велесу» победу над «Олимпом»

«Велес» в очередном поединке ФНЛ смог минимально переиграть «Олимп-Долгопрудный» со счетом 1:0. Единственный гол в начале встречи забил Константин Кертанов.

Встреча в Домодедово получилась скучной и была лишена остроты у ворот соперников. Серьезным образом тормозили игру бесконечные фолы и огромное количество желтых карточек, которых главный арбитр показал с избытком.

Единственный гол в матче смог забить Константин Кертанов. Получил он на 15-й минуте встречи снаряд перед чужой штрафной, после чего направил сферу в дальнюю от себя «девятку» по невероятной траектории. Голкипера «Олимпа-Долгопрудного» реагировал, но до снаряда добраться не сумел – 1:0.

Благодаря победе и трем набранным очками «Велес» остался на 10-й строчке в турнирной таблице, набрав 40 очков, а «Олимп» с багажом в 32 очка пока расположился на 15-й позиции, которую нельзя считать гарантией участие в следующем сезоне ФНЛ.

В следующем туре «Велес» сыграет в гостях с волгоградским «Ротором», а «Олимп» отправится в гости к СКА.