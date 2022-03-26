«Енисей» на своем поле победил «Факел»

В Красноярске завершился матч 29-го тура ФНЛ, в котором «Енисей» оказался сильнее «Факела» (2:1).
На 32-й минуте счет открыл нападающий хозяев Андрей Окландиков. На 57-й минуте счет удвоил Никита Раздорских. Спустя две минуты «Факел» остался вдесятером, вторую желтую карточку получил Руслан Магалью. Несмотяр на это, гости смогла забить гол престижа, забил Владимир Дядюн на 83-й минуте.
«Факел» потерпел второе поражение подряд и остался на третьем месте в турнирной таблице ФНЛ с 52 очками. «Енисей» набрал 47 очков и продолжает борьбе за право участвовать в РПЛ в следующем сезоне.
Протокол игры
|(1:0) Окладников Андрей32'
|(2:0) Раздорских Никита57'
|83'Дядюн Владимир (2:1)
Опарин Михаил•Феррейра Херман•Лапшов Иван•Ланин Олег•Раздорских Никита 75' (Рукас Томас ( 75') •Зотов Александр • 90'Шакуро Павел 24' 73' (Масловский Александр ( 73') •Канаплин Александр 60' 74' (Комков Михаил ( 74') •Иванов Егор 56' (Ломакин Александр ( 56') •Бевеев Мингиян•Окладников Андрей 75' (Глушков Никита Андреевич ( 75')
Городовой Алексей•Пейчинович Неманья•Никитин Андрей Владимирович•Дашаев Аслан•Акбашев Роман•Магаль Руслан 6' • 59'Мендель Андрей•Дмитриев Олег•Черов Василий 89' (Шаваев Алихан ( 89') •Разборов Андрей 46' 68' (Дядюн Владимир ( 68') •Аппаев Хызыр 69' (Максимов Максим ( 69')
26 марта.