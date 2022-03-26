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ФНЛ - Первый дивизион

«Енисей» на своем поле победил «Факел»

26 Марта 2022 • 15:06 Комментировать
Енисей
2:1
Факел
окончен

В Красноярске завершился матч 29-го тура ФНЛ, в котором «Енисей» оказался сильнее «Факела» (2:1).

На 32-й минуте счет открыл нападающий хозяев Андрей Окландиков. На 57-й минуте счет удвоил Никита Раздорских. Спустя две минуты «Факел» остался вдесятером, вторую желтую карточку получил Руслан Магалью. Несмотяр на это, гости смогла забить гол престижа, забил Владимир Дядюн на 83-й минуте.

«Факел» потерпел второе поражение подряд и остался на третьем месте в турнирной таблице ФНЛ с 52 очками. «Енисей» набрал 47 очков и продолжает борьбе за право участвовать в РПЛ в следующем сезоне.

Протокол игры  
Енисей 2:1Факел
(1:0) Окладников Андрей32'   
(2:0) Раздорских Никита57'   
  83'Дядюн Владимир (2:1)
Опарин МихаилФеррейра ХерманЛапшов ИванЛанин ОлегРаздорских Никита  75' (Рукас Томас (  75') Зотов Александр   90'Шакуро Павел   24'  73' (Масловский Александр (  73') Канаплин Александр   60'  74' (Комков Михаил (  74') Иванов Егор  56' (Ломакин Александр (  56') Бевеев МингиянОкладников Андрей  75' (Глушков Никита Андреевич (  75')
Запасные: Гыстаров РасулРебров ДмитрийСамойлов ДенисРукас АндрюсМарков НиколайArkadi Zhelnin
Городовой АлексейПейчинович НеманьяНикитин Андрей ВладимировичДашаев АсланАкбашев РоманМагаль Руслан   6'   59'Мендель АндрейДмитриев ОлегЧеров Василий  89' (Шаваев Алихан (  89') Разборов Андрей   46'  68' (Дядюн Владимир (  68') Аппаев Хызыр  69' (Максимов Максим (  69')
Запасные: Суслов КириллСмирнов МихаилЕщенко СергейБрызгалов СергейЦарукян ВалерийШепилов ДенисФайзуллин ДэнисМастерной Владислав
26 марта.

 

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окончен Томь 2:5 Торпедо Москва 6.80 4.10 1.48
окончен Енисей 2:1 Факел 3.30 3.20 2.22
окончен Краснодар-2 5:2 Оренбург 6.00 3.90 1.54
окончен Спартак-2 3:2 Металлург Липецк 1.56 4.00 5.60
окончен Велес Москва 1:0 Олимп-Долгопрудный 1.79 3.50 4.40
Идет 45 минута Алания 0:1 Волгарь 1.32 5.00 8.80
Идет 49 минута КАМАЗ 1:1 Акрон 2.24 3.00 3.40
Идет 52 минута Ротор 1:0 Нефтехимик 3.45 3.25 2.11
26.03  17:00 ФК Кубань ... Балтика 3.55 3.30 2.06
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