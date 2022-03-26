«Енисей» на своем поле победил «Факел»

В Красноярске завершился матч 29-го тура ФНЛ, в котором «Енисей» оказался сильнее «Факела» (2:1).

На 32-й минуте счет открыл нападающий хозяев Андрей Окландиков. На 57-й минуте счет удвоил Никита Раздорских. Спустя две минуты «Факел» остался вдесятером, вторую желтую карточку получил Руслан Магалью. Несмотяр на это, гости смогла забить гол престижа, забил Владимир Дядюн на 83-й минуте.

«Факел» потерпел второе поражение подряд и остался на третьем месте в турнирной таблице ФНЛ с 52 очками. «Енисей» набрал 47 очков и продолжает борьбе за право участвовать в РПЛ в следующем сезоне.