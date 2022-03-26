«Факел» уступил в Красноярске «Енисею» и потерял вторую строчку в ФНЛ

Воронежский «Факел» потерпел поражение в Красноярске. Коллектив гостей не сумел выдержать натиск соперника, и уступил середняку ФНЛ на выезде со счетом 1:2.

Судьбу встречи решили два гола красноярской команды – по одному в каждом из таймов. В первой половине встречи открыл счет Андрей Окладников, который воспользовался передачей Никиты Раздорских и переправил снаряд с близкого расстояния в створ ворот. На 58-й минуте игры уже и сам Раздорских отметился в протоколе, сумев замкнуть передачу Зотова головой. Гости вернули интригу в концовке встречи после гола Владимира Дядюна на 83-й минуте игры, но на большее «Факел» уже не хватило.

Встречу омрачило удаление Руслана Магаля, оставившего «Факел» в меньшинстве. Красноярская команда одержала победу (2:1), не позволив воронежцам вернуть себе вторую позицию.

В следующем туре «Енисей» отправится в Томск к «Томи», а «Факел» примет на своем поле краснодарскую «Кубань».