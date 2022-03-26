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ФНЛ - Первый дивизион

«Факел» уступил в Красноярске «Енисею» и потерял вторую строчку в ФНЛ

26 Марта 2022 • 14:58 Комментировать (2)
Енисей
2:1
Факел
окончен

Воронежский «Факел» потерпел поражение в Красноярске. Коллектив гостей не сумел выдержать натиск соперника, и уступил середняку ФНЛ на выезде со счетом 1:2.

Судьбу встречи решили два гола красноярской команды – по одному в каждом из таймов. В первой половине встречи открыл счет Андрей Окладников, который воспользовался передачей Никиты Раздорских и переправил снаряд с близкого расстояния в створ ворот. На 58-й минуте игры уже и сам Раздорских отметился в протоколе, сумев замкнуть передачу Зотова головой. Гости вернули интригу в концовке встречи после гола Владимира Дядюна на 83-й минуте игры, но на большее «Факел» уже не хватило.

Встречу омрачило удаление Руслана Магаля, оставившего «Факел» в меньшинстве. Красноярская команда одержала победу (2:1), не позволив воронежцам вернуть себе вторую позицию.

В следующем туре «Енисей» отправится в Томск к «Томи», а «Факел» примет на своем поле краснодарскую «Кубань».

Протокол игры  
Енисей 2:1Факел
(1:0) Окладников Андрей32'   
(2:0) Раздорских Никита57'   
  83'Дядюн Владимир (2:1)
Опарин МихаилФеррейра ХерманЛапшов ИванЛанин ОлегРаздорских Никита  75' (Рукас Томас (  75') Зотов Александр   90'Шакуро Павел   24'  73' (Масловский Александр (  73') Канаплин Александр   60'  74' (Комков Михаил (  74') Иванов Егор  56' (Ломакин Александр (  56') Бевеев МингиянОкладников Андрей  75' (Глушков Никита Андреевич (  75')
Запасные: Гыстаров РасулРебров ДмитрийСамойлов ДенисРукас АндрюсМарков НиколайArkadi Zhelnin
Городовой АлексейПейчинович НеманьяНикитин Андрей ВладимировичДашаев АсланАкбашев РоманМагаль Руслан   6'   59'Мендель АндрейДмитриев ОлегЧеров Василий  89' (Шаваев Алихан (  89') Разборов Андрей   55'  68' (Дядюн Владимир (  68') Аппаев Хызыр  69' (Максимов Максим (  69')
Запасные: Суслов КириллСмирнов МихаилЕщенко СергейБрызгалов СергейЦарукян ВалерийШепилов ДенисФайзуллин ДэнисМастерной Владислав
26 марта.

 

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окончен Томь 2:5 Торпедо Москва 6.80 4.10 1.48
окончен Енисей 2:1 Факел 3.30 3.20 2.22
Идет 61 минута Краснодар-2 2:1 Оренбург 6.00 3.90 1.54
Идет 60 минута Спартак-2 2:0 Металлург Липецк 1.56 4.00 5.60
Идет 61 минута Велес Москва 1:0 Олимп-Долгопрудный 1.79 3.50 4.40
26.03  16:00 Алания ... Волгарь 1.32 5.00 8.80
26.03  16:00 КАМАЗ ... Акрон 2.24 3.00 3.40
26.03  16:00 Ротор ... Нефтехимик 3.45 3.25 2.11
26.03  17:00 ФК Кубань ... Балтика 3.55 3.30 2.06
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