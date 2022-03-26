«Торпедо» на выезде разгромило «Томь», забив 5 мячей

В матче 29-го тура ФНЛ «Томь» на своем поле потерпела разгромное поражение от московского «Торпедо» со счетом 2:5.
В составе победителей Мухаммад Султонов оформил дубль, а хет-трик на свой счет записал Денис Лаптев. За «Томь» забивали Илья Кубышкин и Дениш Дуарте.
«Торпедо» победило во втором матче подряд и поднялся на второе место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 54 очка. «Томь» с 37 очками осталась на 13-й строчке.
Протокол игры
|(1:0) Кубышкин Илья4'
|23'Лаптев Денис (1:1)
|26'Султонов Мухаммад (1:2)
|35'Султонов Мухаммад (1:3)
|45'Лаптев Денис (1:4)
|69'Лаптев Денис (1:5)
|(2:5) Дуарте Дениш72'
Полетаев Владислав•Обивалин Сергей•Почивалин Валерий 81' (Галаджан Артём ( 81') •Горовых Даниил 80' (Коробов Никита ( 80') •Кирсанов Никита 70' (Радостев Семён ( 70') •Дуарте Дениш•Зуйков Сергей 81' (Савиных Данил ( 81') •Кубышкин Илья 71' (Кудряшов Павел ( 71' ) • 78'Гордюшенко Астемир•Ставпец Александр•Корж Константин
Ботнарь Виталий•Шумских Алексей•Кожемякин Олег•Темников Иван 37' 90' (Полубояринов Данил ( 90') •Самсонов Артём Владимирович•Нетфуллин Равиль•Померко Алексей•Енин Иван 83' (Прошкин Егор ( 83') •Султонов Мухаммад•Лаптев Денис 72' (Калмыков Амур ( 72') •Лебеденко Игорь 72' (Адаев Владислав ( 72')
Запасные: Довбня Александр•Орехов Александр•Абдрашитов Тимур
26 марта.