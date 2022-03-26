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ФНЛ - Первый дивизион

«Торпедо» на выезде разгромило «Томь», забив 5 мячей

26 Марта 2022 • 14:18 Комментировать
Томь
2:5
Торпедо Москва
окончен

В матче 29-го тура ФНЛ «Томь» на своем поле потерпела разгромное поражение от московского «Торпедо» со счетом 2:5.

В составе победителей Мухаммад Султонов оформил дубль, а хет-трик на свой счет записал Денис Лаптев. За «Томь» забивали Илья Кубышкин и Дениш Дуарте.

«Торпедо» победило во втором матче подряд и поднялся на второе место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 54 очка. «Томь» с 37 очками осталась на 13-й строчке.

Протокол игры  
Томь 2:5Торпедо Москва
(1:0) Кубышкин Илья4'   
  23'Лаптев Денис (1:1)
  26'Султонов Мухаммад (1:2)
  35'Султонов Мухаммад (1:3)
  45'Лаптев Денис (1:4)
  69'Лаптев Денис (1:5)
(2:5) Дуарте Дениш72'   
Полетаев ВладиславОбивалин СергейПочивалин Валерий  81' (Галаджан Артём (  81') Горовых Даниил  80' (Коробов Никита (  80') Кирсанов Никита  70' (Радостев Семён (  70') Дуарте ДенишЗуйков Сергей  81' (Савиных Данил (  81') Кубышкин Илья  71' (Кудряшов Павел (  71'   78') Гордюшенко АстемирСтавпец АлександрКорж Константин
Запасные: Арапов ДмитрийСтанисавлевич АлександарБеззубов ВячеславПершин ЮрийКлимов Игорь
Ботнарь ВиталийШумских АлексейКожемякин ОлегТемников Иван   37'  90' (Полубояринов Данил (  90') Самсонов Артём ВладимировичНетфуллин РавильПомерко АлексейЕнин Иван  83' (Прошкин Егор (  83') Султонов МухаммадЛаптев Денис  72' (Калмыков Амур (  72') Лебеденко Игорь  72' (Адаев Владислав (  72')
Запасные: Довбня АлександрОрехов АлександрАбдрашитов Тимур
26 марта.

 

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окончен СКА-Хабаровск 4:0 Текстильщик
окончен Томь 2:5 Торпедо Москва 6.80 4.10 1.48
Идет 69 минута Енисей 2:0 Факел 3.30 3.20 2.22
Идет 26 минута Краснодар-2 2:0 Оренбург 6.00 3.90 1.54
Идет 25 минута Спартак-2 1:0 Металлург Липецк 1.56 4.00 5.60
Идет 26 минута Велес Москва 1:0 Олимп-Долгопрудный 1.79 3.50 4.40
26.03  16:00 Алания ... Волгарь 1.32 5.00 8.80
26.03  16:00 КАМАЗ ... Акрон 2.24 3.00 3.40
26.03  16:00 Ротор ... Нефтехимик 3.45 3.25 2.11
26.03  17:00 ФК Кубань ... Балтика 3.55 3.30 2.06
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