«Торпедо» на выезде разгромило «Томь», забив 5 мячей

В матче 29-го тура ФНЛ «Томь» на своем поле потерпела разгромное поражение от московского «Торпедо» со счетом 2:5.

В составе победителей Мухаммад Султонов оформил дубль, а хет-трик на свой счет записал Денис Лаптев. За «Томь» забивали Илья Кубышкин и Дениш Дуарте.

«Торпедо» победило во втором матче подряд и поднялся на второе место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 54 очка. «Томь» с 37 очками осталась на 13-й строчке.