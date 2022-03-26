Московское «Торпедо» с хоккейным счетом разгромило «Томь» на выезде

Футболисты московского «Торпедо» переиграли томскую «Томь» в гостях с разгромным счетом 5:2. Гости пропустили гол первыми, но после этого смогли ответить пятью голами. Все, на что хватило соперника – забитый мяч в концовке встречи, который не спас сибиряков от разгромного поражения.

Хозяева начали встречу с шикарного гола Ильи Кубышкина со стандартного положения, но уже к середине первого тайма усилиями Дениса Лаптева и Мухаммада Султонова игроки «Торпедо» вышли вперед. Еще до перерыва все те же Султонов (с пенальти) и Денис Лаптев оформили на свой счет по дублю, по сути, сняв все вопросы о победителе в матче.

После перерыва игра увязла в центре поля, но даже в такой ситуации оппоненты смогли обменяться голами. На 70-й минуте встречи Денис Лаптев оформил на свой счет хет-трик, а Дениш Дуарте немного сократил отставание, что не уберегло хозяев от поражения. 2:5 – «Томь» терпит сокрушительное поражение в родных стенах.

В следующем туре ФНЛ «Томь» встретится с «Енисеем» на своем поле, а «Торпедо» отправится в гости к «Оренбургу».