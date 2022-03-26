Широков: Малкому необходима стабильность

Экс-футболист сборной России Роман Широков в разговоре с журналистами высказался по поводу бразильского полузащитника питерского «Зенита» Малкома.

Широков сказал «РБ-Спорт», что Малком иногда выдаёт очень яркие матчи, но бразильцу необходима стабильность, а то он похож на среднего игрока. Роман отметил, что у нас тяжёлый чемпионат, где почти все команды играют от обороны, но свой уровень Малком всё равно должен показывать.

Напомним, что в этом сезоне Малком провёл в российском чемпионате 17 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал шесть ассистов.