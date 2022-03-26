Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ФНЛ - Первый дивизион

Широков: Малкому необходима стабильность

26 Марта 2022 • 08:53 Комментировать

Экс-футболист сборной России Роман Широков в разговоре с журналистами высказался по поводу бразильского полузащитника питерского «Зенита» Малкома.

Широков сказал «РБ-Спорт», что Малком иногда выдаёт очень яркие матчи, но бразильцу необходима стабильность, а то он похож на среднего игрока. Роман отметил, что у нас тяжёлый чемпионат, где почти все команды играют от обороны, но свой уровень Малком всё равно должен показывать.

Напомним, что в этом сезоне Малком провёл в российском чемпионате 17 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал шесть ассистов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Роман Широков Российская Премьер-Лига Малком
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 68 минута СКА-Хабаровск 2:0 Текстильщик
26.03  12:00 Томь ... Торпедо Москва 6.80 4.10 1.48
26.03  13:00 Енисей ... Факел 3.30 3.20 2.22
26.03  14:00 Краснодар-2 ... Оренбург 6.00 3.90 1.54
26.03  14:00 Спартак-2 ... Металлург Липецк 1.56 4.00 5.60
26.03  14:00 Велес Москва ... Олимп-Долгопрудный 1.79 3.50 4.40
26.03  16:00 Алания ... Волгарь 1.32 5.00 8.80
26.03  16:00 КАМАЗ ... Акрон 2.24 3.00 3.40
26.03  16:00 Ротор ... Нефтехимик 3.45 3.25 2.11
26.03  17:00 ФК Кубань ... Балтика 3.55 3.30 2.06
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Марта
08:53 · Россия. ФНЛ
Широков: Малкому необходима стабильность
07:30 · Россия. ФНЛ
«СКА-Хабаровск» — «Текстильщик»: прямая трансляция, статистика и онлайн - 2:0
24 Марта
18:38 · Россия. ФНЛ
Эвакуированные семьи из Донбасса побывали на стадионе «Факела»
23 Марта
09:42 · Россия. ФНЛ
Павлов считает, что «Текстильщик» не сможет сохранить прописку в ФНЛ в этом сезоне
22 Марта
13:42 · Россия. ФНЛ
Аксёнов покинул пост главного тренера «Текстильщика»
10:34 · Россия. ФНЛ
Тренер «Нефтехимика» считает, что его команда готова к РПЛ
10:17 · Россия. ФНЛ
«Краснодар-2» вынужден добираться домой из Москвы на автобусе 1
19 Марта
19:02 · Россия. ФНЛ
«Факел» потерпел поражение в домашнем матче от «Торпедо»
17:46 · Россия. ФНЛ
«Нефтехимик» в меньшинстве победил «Велес»
17:30 · Россия. ФНЛ
«Балтика» — «Енисей»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:2
17:05 · Россия. ФНЛ
«Волгарь» вырвал победу у «Спартака-2» в 28-м туре ФНЛ
17:02 · Россия. ФНЛ
«Олимп-Долгопрудный» прервал серию из двух поражений, обыграв «Текстильщик»
16:56 · Россия. ФНЛ
«Акрон» обыграл «Ротор» в ФНЛ
16:30 · Россия. ФНЛ
«Факел» — «Торпедо» Москва: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:1
15:00 · Россия. ФНЛ
«Оренбург» победил «КАМАЗ» на своем поле
Все новости
Рекомендуем