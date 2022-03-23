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ФНЛ - Первый дивизион

Павлов считает, что «Текстильщик» не сможет сохранить прописку в ФНЛ в этом сезоне

23 Марта 2022 • 09:42 Комментировать

Экс-тренер «Текстильщика» Сергей Павлов в разговоре с журналистами оценил шансы ивановской команды на сохранение прописки в подэлитном дивизионе в этом сезоне.

Павлов сказал «Матч ТВ», что сейчас с его стороны было бы не очень корректно комментировать то, что происходит в команде. Опытный специалист отметил, что, скорее всего, в этом сезоне «Текстильщик» не спасётся от вылета из ФНЛ, ведь для этого нужно выигрывать у всех подряд, а предпосылок для этого совсем нет.

Напомним, что недавно клуб из Иваново остался без главного тренера после отставки Андрея Аксёнова.

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Текстильщик Сергей Павлов Фнл
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