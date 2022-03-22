Тренер «Нефтехимика» считает, что его команда готова к РПЛ

Рулевой «Нефтехимика» Кирилл Новиков в разговоре с журналистами заявил, что нижнекамский клуб готов к повышению в классе.

Новиков сказал «Матч ТВ», что команда из Нижнекамска готова побороться за выход в РПЛ, ведь у «Нефтехимика» стабильное финансирование, да и бюджет на следующий сезон уже подтверждён. Тренер отметил, что очень надеется на то, что мораторий на вылет из элитного дивизиона всё же не введут.

Напомним, что на данный момент «Нефтехимик» под шефством Кирилла Новикова занимает пятую строчку в таблице ФНЛ.