«Краснодар-2» вынужден добираться домой из Москвы на автобусе

Футболисты «Краснодара-2» после гостевой победы над «Томью» вынуждены добираться домой весьма сложным маршрутом.

По информации «Матч ТВ», вторая команда «быков» прилетела из Томска в Москву. Из столицы футболисты вынуждены на автобусе добираться до Краснодара. Стоит отметить, что расстояние между городами весьма солидное, а именно 1350 километров. Напомним, что аэропорт Краснодара закрыт с 24 февраля.

«Краснодар-2» на выезде переиграл «Томь» со счётом 2:1. На данный момент южане занимают 13-ю строчку в подэлитном дивизионе.