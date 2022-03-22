Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ФНЛ - Первый дивизион

«Краснодар-2» вынужден добираться домой из Москвы на автобусе

22 Марта 2022 • 10:17 Комментировать
Томь
1:2
Краснодар-2
окончен

Футболисты «Краснодара-2» после гостевой победы над «Томью» вынуждены добираться домой весьма сложным маршрутом.

По информации «Матч ТВ», вторая команда «быков» прилетела из Томска в Москву. Из столицы футболисты вынуждены на автобусе добираться до Краснодара. Стоит отметить, что расстояние между городами весьма солидное, а именно 1350 километров. Напомним, что аэропорт Краснодара закрыт с 24 февраля.

«Краснодар-2» на выезде переиграл «Томь» со счётом 2:1. На данный момент южане занимают 13-ю строчку в подэлитном дивизионе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фнл Краснодар-2
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Марта
10:34 · Россия. ФНЛ
Тренер «Нефтехимика» считает, что его команда готова к РПЛ
10:17 · Россия. ФНЛ
«Краснодар-2» вынужден добираться домой из Москвы на автобусе
19 Марта
19:02 · Россия. ФНЛ
«Факел» потерпел поражение в домашнем матче от «Торпедо»
17:46 · Россия. ФНЛ
«Нефтехимик» в меньшинстве победил «Велес»
17:30 · Россия. ФНЛ
«Балтика» — «Енисей»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:2
17:05 · Россия. ФНЛ
«Волгарь» вырвал победу у «Спартака-2» в 28-м туре ФНЛ
17:02 · Россия. ФНЛ
«Олимп-Долгопрудный» прервал серию из двух поражений, обыграв «Текстильщик»
16:56 · Россия. ФНЛ
«Акрон» обыграл «Ротор» в ФНЛ
16:30 · Россия. ФНЛ
«Факел» — «Торпедо» Москва: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:1
15:00 · Россия. ФНЛ
«Оренбург» победил «КАМАЗ» на своем поле
12:30 · Россия. ФНЛ
«Оренбург» — «КАМАЗ»: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:0
12:14 · Россия. ФНЛ
Нападающий «СКА-Хабаровск» Цаллагов забил с дальней дистанции после грубой ошибки вратаря «Алании»
09:30 · Россия. ФНЛ
«СКА-Хабаровск» — «Алания»: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:0
18 Марта
17:47 · Россия. ФНЛ
Спонсоры «Красавы» Puma, Visa и YouTube прекратили сотрудничество с клубом
17 Марта
23:03 · Россия. ФНЛ
Состав «Кубани» усилил молдавский футболист
Все новости
Рекомендуем