«Факел» потерпел поражение в домашнем матче от «Торпедо»

В матче 28-го тура ФНЛ «Факел» в Воронеже уступил «Торпедо» со счетом 0:1.
Победу московскому клубу принес Мухаммад Султонов, забив на 84-й минуте.
«Факел» по-прежнему находится на втором месте в турнирной таблице ФНЛ. В активе у воронежской команды 52 очка. «Торпедо» имеет на одно очко меньше и идет третьим.
Протокол игры
|84'Султонов Мухаммад (0:1)
Городовой Алексей•Никитин Андрей Владимирович•Дашаев Аслан • 38'Пейчинович Неманья•Акбашев Роман•Магаль Руслан•Мендель Андрей•Дмитриев Олег 74' (Дядюн Владимир ( 74') •Черов Василий•Максимов Максим 74' (Мастерной Владислав ( 74') •Аппаев Хызыр 82' (Разборов Андрей ( 82')
Ботнарь Виталий•Шумских Алексей•Кожемякин Олег•Темников Иван • 89'Самсонов Артём Владимирович • 10'Нетфуллин Равиль•Енин Иван•Султонов Мухаммад•Лебеденко Игорь 88' (Прошкин Егор ( 88') •Лаптев Денис 74' (Калмыков Амур ( 74') •Седько Павел 72' (Адаев Владислав ( 72')
19 марта.