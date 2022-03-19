«Факел» потерпел поражение в домашнем матче от «Торпедо»

В матче 28-го тура ФНЛ «Факел» в Воронеже уступил «Торпедо» со счетом 0:1.

Победу московскому клубу принес Мухаммад Султонов, забив на 84-й минуте.

«Факел» по-прежнему находится на втором месте в турнирной таблице ФНЛ. В активе у воронежской команды 52 очка. «Торпедо» имеет на одно очко меньше и идет третьим.