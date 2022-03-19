Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ФНЛ - Первый дивизион

«Факел» потерпел поражение в домашнем матче от «Торпедо»

19 Марта 2022 • 19:02 Комментировать
Факел
0:1
Торпедо Москва
окончен

В матче 28-го тура ФНЛ «Факел» в Воронеже уступил «Торпедо» со счетом 0:1.

Победу московскому клубу принес Мухаммад Султонов, забив на 84-й минуте.

«Факел» по-прежнему находится на втором месте в турнирной таблице ФНЛ. В активе у воронежской команды 52 очка. «Торпедо» имеет на одно очко меньше и идет третьим.

Протокол игры  
Факел 0:1Торпедо Москва
  84'Султонов Мухаммад (0:1)
Городовой АлексейНикитин Андрей ВладимировичДашаев Аслан   38'Пейчинович НеманьяАкбашев РоманМагаль РусланМендель АндрейДмитриев Олег  74' (Дядюн Владимир (  74') Черов ВасилийМаксимов Максим  74' (Мастерной Владислав (  74') Аппаев Хызыр  82' (Разборов Андрей (  82')
Запасные: Шаваев АлиханСуслов КириллСмирнов МихаилЕщенко СергейКортнев ДмитрийБрызгалов СергейЦарукян ВалерийШепилов ДенисФайзуллин Дэнис
Ботнарь ВиталийШумских АлексейКожемякин ОлегТемников Иван   89'Самсонов Артём Владимирович   10'Нетфуллин РавильЕнин ИванСултонов МухаммадЛебеденко Игорь  88' (Прошкин Егор (  88') Лаптев Денис  74' (Калмыков Амур (  74') Седько Павел  72' (Адаев Владислав (  72')
Запасные: Довбня АлександрПолубояринов ДанилОрехов АлександрАбдрашитов Тимур
19 марта.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Факел Фнл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Оренбург 2:0 КАМАЗ
окончен Олимп-Долгопрудный 1:0 Текстильщик
окончен Акрон 1:0 Ротор 3.00 3.05 2.55
окончен Металлург Липецк 0:2 ФК Кубань
окончен Волгарь 1:0 Спартак-2 2.45 3.20 3.00
окончен Нефтехимик 2:1 Велес Москва
окончен Факел 0:1 Торпедо Москва
окончен Балтика 1:2 Енисей
20.03  12:00 Томь ... Краснодар-2 1.85 3.40 4.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Марта
19:02 · Россия. ФНЛ
«Факел» потерпел поражение в домашнем матче от «Торпедо»
17:46 · Россия. ФНЛ
«Нефтехимик» в меньшинстве победил «Велес»
17:30 · Россия. ФНЛ
«Балтика» — «Енисей»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:2
17:05 · Россия. ФНЛ
«Волгарь» вырвал победу у «Спартака-2» в 28-м туре ФНЛ
17:02 · Россия. ФНЛ
«Олимп-Долгопрудный» прервал серию из двух поражений, обыграв «Текстильщик»
16:56 · Россия. ФНЛ
«Акрон» обыграл «Ротор» в ФНЛ
16:30 · Россия. ФНЛ
«Факел» — «Торпедо» Москва: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:1
15:00 · Россия. ФНЛ
«Оренбург» победил «КАМАЗ» на своем поле
12:30 · Россия. ФНЛ
«Оренбург» — «КАМАЗ»: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:0
12:14 · Россия. ФНЛ
Нападающий «СКА-Хабаровск» Цаллагов забил с дальней дистанции после грубой ошибки вратаря «Алании»
09:30 · Россия. ФНЛ
«СКА-Хабаровск» — «Алания»: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:0
18 Марта
17:47 · Россия. ФНЛ
Спонсоры «Красавы» Puma, Visa и YouTube прекратили сотрудничество с клубом
17 Марта
23:03 · Россия. ФНЛ
Состав «Кубани» усилил молдавский футболист
15 Марта
15:38 · Россия. ФНЛ
Измайлов назначен исполнительным директором ФНЛ
13 Марта
09:47 · Россия. ФНЛ
Игнашевич рассказал о «нечеловеческом» отношении к нему в «Торпедо» 1
Все новости
Рекомендуем