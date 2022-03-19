«Нефтехимик» в меньшинстве победил «Велес»

«Нефтехимик» в рамках 28-го тура ФНЛ одержал победу над «Велесом» со счетом 2:1.

В составе победителей голы забили Артем Котик и Мераби Уридия. Единственный мяч за «Велес» забил Артур Галоян.

Команда из Нефтекамска набрала 48 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице ФНЛ. «Велес» с 37 очками остался на 10-м месте.