«Нефтехимик» в меньшинстве победил «Велес»

«Нефтехимик» в рамках 28-го тура ФНЛ одержал победу над «Велесом» со счетом 2:1.
В составе победителей голы забили Артем Котик и Мераби Уридия. Единственный мяч за «Велес» забил Артур Галоян.
Команда из Нефтекамска набрала 48 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице ФНЛ. «Велес» с 37 очками остался на 10-м месте.
Протокол игры
|16'Галоян Артур (0:1)
|(1:1) Котик Артём28'
|(2:1) Уридия Мераби30'
Голубев Андрей•Калугин Никита•Шоркин Максим • 67'Котов Павел•Бердников Алексей•Пруцев Егор 90' (Ситдиков Марат ( 90') •Родионов Кирилл 15' 72' (Шарифуллин Линар ( 72' 84' ) • 90'Москвичёв Владимир 57' 61' (Талалай Денис ( 61') •Уридия Мераби 90' (Баранов Павел ( 90') •Котик Артём 61' (Терехов Антон ( 61') •Галиулин Вагиз
Кузнецов Алексей•Коротков Александр•Прищепа Дмитрий•Макеев Евгений • 83'Воробьёв Илья 46' (Логуа Ираклий ( 46') •Михайленко Дмитрий•Кертанов Константин 64' (Вульфов Александр ( 64') •Галоян Артур • 37'Кабахидзе Владимир•Саркисян Геворк 70' (Джикия Темур ( 70') •Kwari Abdullahi 36'
19 марта.