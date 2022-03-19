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ФНЛ - Первый дивизион

«Нефтехимик» в меньшинстве победил «Велес»

19 Марта 2022 • 17:46 Комментировать
Нефтехимик
2:1
Велес Москва
окончен

«Нефтехимик» в рамках 28-го тура ФНЛ одержал победу над «Велесом» со счетом 2:1.

В составе победителей голы забили Артем Котик и Мераби Уридия. Единственный мяч за «Велес» забил Артур Галоян.

Команда из Нефтекамска набрала 48 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице ФНЛ. «Велес» с 37 очками остался на 10-м месте.

Протокол игры  
Нефтехимик 2:1Велес Москва
  16'Галоян Артур (0:1)
(1:1) Котик Артём28'   
(2:1) Уридия Мераби30'   
Голубев АндрейКалугин НикитаШоркин Максим   67'Котов ПавелБердников АлексейПруцев Егор  90' (Ситдиков Марат (  90') Родионов Кирилл   15'  72' (Шарифуллин Линар (  72'   84'   90') Москвичёв Владимир   57'  61' (Талалай Денис (  61') Уридия Мераби  90' (Баранов Павел (  90') Котик Артём  61' (Терехов Антон (  61') Галиулин Вагиз
Запасные: Данилин Максим АлексеевичКеваев ГригорийИсупов ВячеславArian Mrsulja
Кузнецов АлексейКоротков АлександрПрищепа ДмитрийМакеев Евгений   83'Воробьёв Илья  46' (Логуа Ираклий (  46') Михайленко ДмитрийКертанов Константин  64' (Вульфов Александр (  64') Галоян Артур   37'Кабахидзе ВладимирСаркисян Геворк  70' (Джикия Темур (  70') Kwari Abdullahi   36'
Запасные: Кахидзе АлександрКосаревский ПётрБацуев АюбFilip StamenkovicАденийй СамуэльДенилханов Мурсалин
19 марта.

 

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окончен Волгарь 1:0 Спартак-2 2.45 3.20 3.00
окончен Нефтехимик 2:1 Велес Москва
Идет 70 минута Факел 0:0 Торпедо Москва
Идет 28 минута Балтика 0:0 Енисей
20.03  12:00 Томь ... Краснодар-2 1.92 3.45 3.85
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