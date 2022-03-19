«Волгарь» вырвал победу у «Спартака-2» в 28-м туре ФНЛ

В матче 28-го тура ФНЛ «Волгарь» на своем поле победил «Спартак» со счетом 1:0.
Победный гол на 82-й минуте забил 20-летний нападающий Кирилл Косарев.
«Волгарь» одержал вторую победу подряд в ФНЛ и поднялся на 17-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Спартак-2» с 37 очками остался на 11-м месте.
Протокол игры
|(1:0) Косарев Кирилл82'
Смирнов Олег•Морозов Евгений•Локтионов Роман•Козлов Данила • 74'Ращеня Илья 62' (Погосов Артём ( 62') •Носов Александр 83' (Баев Алексей ( 83') •Павлишин Алексей•Симонян Артём•Бутенко Александр 61' (Гилязетдинов Артур ( 61') •Лесников Дмитрий 90' (Юсупов Артём ( 90') •Стефанович Илья 62' (Косарев Кирилл ( 62')
Акмурзин Тимур•Воропаев Артём•Толстопятов Николай•Петрунин Даниил•Маркитесов Дмитрий 63' (Лайкин Максим ( 63' ) • 73'Шитов Виталий•Шильцов Константин 89' (Максимчук Артур ( 89') •Сунгатулин Фаниль • 84'Бакалюк Никита • 48'Оганесян Степан•Шитов Владислав
19 марта.