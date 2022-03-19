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ФНЛ - Первый дивизион

«Волгарь» вырвал победу у «Спартака-2» в 28-м туре ФНЛ

19 Марта 2022 • 17:05 Комментировать
Волгарь
1:0
Спартак-2
окончен

В матче 28-го тура ФНЛ «Волгарь» на своем поле победил «Спартак» со счетом 1:0.

Победный гол на 82-й минуте забил 20-летний нападающий Кирилл Косарев.

«Волгарь» одержал вторую победу подряд в ФНЛ и поднялся на 17-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Спартак-2» с 37 очками остался на 11-м месте.

Протокол игры  
Волгарь 1:0Спартак-2
(1:0) Косарев Кирилл82'   
Смирнов ОлегМорозов ЕвгенийЛоктионов РоманКозлов Данила   74'Ращеня Илья  62' (Погосов Артём (  62') Носов Александр  83' (Баев Алексей (  83') Павлишин АлексейСимонян АртёмБутенко Александр  61' (Гилязетдинов Артур (  61') Лесников Дмитрий  90' (Юсупов Артём (  90') Стефанович Илья  62' (Косарев Кирилл (  62')
Запасные: Гоманюк ИльяПеченкин НикитаДемьянов ВикторСаганович Дмитрий
Акмурзин ТимурВоропаев АртёмТолстопятов НиколайПетрунин ДаниилМаркитесов Дмитрий  63' (Лайкин Максим (  63'   73') Шитов ВиталийШильцов Константин  89' (Максимчук Артур (  89') Сунгатулин Фаниль   84'Бакалюк Никита   48'Оганесян СтепанШитов Владислав
Запасные: Агапов ИльяШитов АнтонМуминов ИльясШайхтдинов ДамирМуталиев Аслан
19 марта.

 

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Волгарь Фнл Спартак-2
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окончен Нефтехимик 2:1 Велес Москва
Идет 70 минута Факел 0:0 Торпедо Москва
Идет 28 минута Балтика 0:0 Енисей
20.03  12:00 Томь ... Краснодар-2 1.92 3.45 3.85
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