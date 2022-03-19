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ФНЛ - Первый дивизион

«Олимп-Долгопрудный» прервал серию из двух поражений, обыграв «Текстильщик»

19 Марта 2022 • 17:02 Комментировать
Олимп-Долгопрудный
1:0
Текстильщик
окончен

В матче 28-го тура «Олимп-Долгопрудный» одержал минимальную победу над «Текстильщиком».

Победу хозяевам принес точный удар Эдуарда Булии на 30-й минуте.

«Олимп-Долгопрудный» прервал серию из двух поражений подряд и набрал 32 очка. Команда поднялась на 15-е место в турнирной таблице ФНЛ.

«Текстильщик» потерпел шестое поражение подряд и замыкает турнирную таблицу, набрав 19 очков.

Протокол игры  
Олимп-Долгопрудный 1:0Текстильщик
(1:0) Булия Эдуард30'   
Натабашвили ГеоргийКутин Денис   67'Калачёв Илья   89'Коваленко Михаил Вадимович   64'Караев МаксимПетухов Илья   72'  85' (Стрельник Михаил (  85'   90') Чежия Ираклий  85' (Алексеев Андрей (  85') Коротаев Александр  78' (Дорофеев Никита (  78') Пахомов ДмитрийБулия ЭдуардАда Джозеф Ома  65' (Бахтияров Акмаль (  65'   90')
Запасные: Черчесов СтаниславСухомлинов МаксимДулаев Джамбулат
Малания ДиегоГорюшкин Алексей  71' (Гиголаев Роланд (  71'   75') Матвийчук СемёнКарпов Вадим   62'Мосейчук Илья   12'Стеклов ВадимШведюк ИльяГогричиани Гоча  56' (Шлёнкин Александр (  56') Сергеев Виктор  56' (Рогов Алексей (  56') Aleksandr Mironov   90'Avanesyan Benikovich   84'
Запасные: Макушкин АлексейСидоров МаксимМашуков ХачимСмирнов Алексей Сергеевич
19 марта.

 

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Текстильщик Фнл Олимп-Долгопрудный
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окончен Олимп-Долгопрудный 1:0 Текстильщик
окончен Акрон 1:0 Ротор 3.00 3.05 2.55
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окончен Нефтехимик 2:1 Велес Москва
Идет 70 минута Факел 0:0 Торпедо Москва
Идет 28 минута Балтика 0:0 Енисей
20.03  12:00 Томь ... Краснодар-2 1.92 3.45 3.85
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