«Олимп-Долгопрудный» прервал серию из двух поражений, обыграв «Текстильщик»

В матче 28-го тура «Олимп-Долгопрудный» одержал минимальную победу над «Текстильщиком».
Победу хозяевам принес точный удар Эдуарда Булии на 30-й минуте.
«Олимп-Долгопрудный» прервал серию из двух поражений подряд и набрал 32 очка. Команда поднялась на 15-е место в турнирной таблице ФНЛ.
«Текстильщик» потерпел шестое поражение подряд и замыкает турнирную таблицу, набрав 19 очков.
Протокол игры
|(1:0) Булия Эдуард30'
Натабашвили Георгий•Кутин Денис • 67'Калачёв Илья • 89'Коваленко Михаил Вадимович • 64'Караев Максим•Петухов Илья 72' 85' (Стрельник Михаил ( 85' ) • 90'Чежия Ираклий 85' (Алексеев Андрей ( 85') •Коротаев Александр 78' (Дорофеев Никита ( 78') •Пахомов Дмитрий•Булия Эдуард•Ада Джозеф Ома 65' (Бахтияров Акмаль ( 65' ) 90'
Малания Диего•Горюшкин Алексей 71' (Гиголаев Роланд ( 71' ) • 75'Матвийчук Семён•Карпов Вадим • 62'Мосейчук Илья • 12'Стеклов Вадим•Шведюк Илья•Гогричиани Гоча 56' (Шлёнкин Александр ( 56') •Сергеев Виктор 56' (Рогов Алексей ( 56') •Aleksandr Mironov • 90'Avanesyan Benikovich 84'
19 марта.