«Акрон» обыграл «Ротор» в ФНЛ

В матче 28-го тура ФНЛ «Акрон» на своем поле одержал победу над «Ротором» (1:0).

Победу хозяевам принес точный удар Ивана Рогача на 51-й минуте.

«Акрон» продлил серию без поражений до трех матчей подряд и поднялся на 8-е место в турнирной таблице. «Ротор» с 24 очками остался на 18-й строчке.