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ФНЛ - Первый дивизион

«Акрон» обыграл «Ротор» в ФНЛ

19 Марта 2022 • 16:56 Комментировать
Акрон
1:0
Ротор
окончен

В матче 28-го тура ФНЛ «Акрон» на своем поле одержал победу над «Ротором» (1:0).

Победу хозяевам принес точный удар Ивана Рогача на 51-й минуте.

«Акрон» продлил серию без поражений до трех матчей подряд и поднялся на 8-е место в турнирной таблице. «Ротор» с 24 очками остался на 18-й строчке.

Протокол игры  
Акрон 1:0Ротор
(1:0) Рогач Иван51'   
Волков СергейБосов АлександрРогач ИванСавичев Константин   69'Чудин ИванПалиенко МаксимСасин Дмитрий   90'Делькин Артём  86' (Vladimir Marukhin (  86') Азаров Владимир  77' (Гираев Карим (  77') Базелюк Константин  77' (Бойцов Ефим (  77') Потапов Андрей
Запасные: Нихаев ВсеволодКожедуб СвятославGeo EkraКолесников ДаниилМагомедов Алил
Обухов ИгорьБайрыев АзатПелих Данил  65' (Голосов Илья (  65') Дудиев Аслан  84' (Школик Игорь (  84') Мартынов Илья   74'Макаров СергейЧуканов Андреа  84' (Слепов Сергей (  84') Махатадзе Георгий   90'Минаев Роман  46' (Серченков Сергей (  46'   84') Омар Имран   23'  27' (Кипиани Николай (  27'   90') Щёткин Алексей
Запасные: Терновский ДмитрийМохбалиев ТургайПервушин ФёдорКавтарадзе Бека
19 марта.

 

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окончен Олимп-Долгопрудный 1:0 Текстильщик 1.94 3.30 3.95
окончен Акрон 1:0 Ротор 3.30 3.20 2.20
окончен Металлург Липецк 0:2 ФК Кубань 3.55 3.50 1.99
окончен Волгарь 1:0 Спартак-2 2.42 3.20 2.90
окончен Нефтехимик 2:1 Велес Москва 1.89 3.50 3.95
Идет 30 минута Факел 0:0 Торпедо Москва 1.91 3.35 4.00
19.03  18:00 Балтика ... Енисей 1.54 4.10 5.60
20.03  12:00 Томь ... Краснодар-2 1.92 3.45 3.85
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