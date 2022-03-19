«Акрон» обыграл «Ротор» в ФНЛ

В матче 28-го тура ФНЛ «Акрон» на своем поле одержал победу над «Ротором» (1:0).
Победу хозяевам принес точный удар Ивана Рогача на 51-й минуте.
«Акрон» продлил серию без поражений до трех матчей подряд и поднялся на 8-е место в турнирной таблице. «Ротор» с 24 очками остался на 18-й строчке.
Протокол игры
|(1:0) Рогач Иван51'
Волков Сергей•Босов Александр•Рогач Иван•Савичев Константин • 69'Чудин Иван•Палиенко Максим•Сасин Дмитрий • 90'Делькин Артём 86' (Vladimir Marukhin ( 86') •Азаров Владимир 77' (Гираев Карим ( 77') •Базелюк Константин 77' (Бойцов Ефим ( 77') •Потапов Андрей
Обухов Игорь•Байрыев Азат•Пелих Данил 65' (Голосов Илья ( 65') •Дудиев Аслан 84' (Школик Игорь ( 84') •Мартынов Илья • 74'Макаров Сергей•Чуканов Андреа 84' (Слепов Сергей ( 84') •Махатадзе Георгий • 90'Минаев Роман 46' (Серченков Сергей ( 46' ) • 84'Омар Имран 23' 27' (Кипиани Николай ( 27' ) • 90'Щёткин Алексей
19 марта.