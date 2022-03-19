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ФНЛ - Первый дивизион

«Оренбург» победил «КАМАЗ» на своем поле

19 Марта 2022 • 15:00 Комментировать
Оренбург
2:0
КАМАЗ
окончен

В матче 28-го тура ФНЛ «Оренбург» на своем поле победил «КАМАЗ» со счетом 2:0.

Победу хозяевам принес дубль нападающего Джоэль Фамейе.

«Оренбург» набрал 59 очков и оторвался от ближайшего преследователя «Факела» на 7 очков. «КАМАЗ» остался на 13-м месте с 33 очками.

 

Протокол игры  
Оренбург 2:0КАМАЗ
(1:0) Фамейе Джоэль33'   
(2:0) Фамейе Джоэль84'   
Гошев Евгений   76'Аюпов ТимурГойкович Ренато   79'   81'Малых АндрейСиваков Михаил   12'Капленко Кирилл  85' (Полуяхтов Владимир (  85') Титков Николай   45'Стаматов Матео  85' (Корян Аршак (  85') Эктов АлександрОбухов Владимир  74' (Ковалёв Юрий (  74') Фамейе Джоэль
Запасные: Ойеволе АдессойеБреев СергейКеняйкин АлексейСычевой ВладимирПрудников НиколайСысуев НиколайМиронов АлексейПеченин Кирилл
Мамин АлексейПотапов ЛевАюкин Руслан  82' (Смирнов Александр (  82') Куликов АлександрЗамалиев Наиль   45'Пальцев Валентин  71' (Казимир Михаил (  71') Янушковский РоманВоронин Евгений  81' (Кашаев Никита (  81') Игнатенко Владислав   5'  71' (Бадртдинов Ильнур (  71') Свежов ВикторСадыков Булат   87'
Запасные: Ганус ВалерийМорозов СергейКалугин Олег
19 марта.

 

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окончен Оренбург 2:0 КАМАЗ 1.23 5.60 12.00
окончен Олимп-Долгопрудный 1:0 Текстильщик 1.94 3.30 3.95
окончен Акрон 1:0 Ротор 3.30 3.20 2.20
Идет 47 минута Металлург Липецк 0:1 ФК Кубань 3.55 3.50 1.99
Идет 51 минута Волгарь 0:0 Спартак-2 2.42 3.20 2.90
Идет 36 минута Нефтехимик 2:1 Велес Москва 1.89 3.50 3.95
19.03  17:00 Факел ... Торпедо Москва 1.91 3.35 4.00
19.03  18:00 Балтика ... Енисей 1.54 4.10 5.60
20.03  12:00 Томь ... Краснодар-2 1.92 3.45 3.85
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