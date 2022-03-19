«Оренбург» победил «КАМАЗ» на своем поле

В матче 28-го тура ФНЛ «Оренбург» на своем поле победил «КАМАЗ» со счетом 2:0.
Победу хозяевам принес дубль нападающего Джоэль Фамейе.
«Оренбург» набрал 59 очков и оторвался от ближайшего преследователя «Факела» на 7 очков. «КАМАЗ» остался на 13-м месте с 33 очками.
Протокол игры
|(1:0) Фамейе Джоэль33'
|(2:0) Фамейе Джоэль84'
Гошев Евгений • 76'Аюпов Тимур•Гойкович Ренато 79' • 81'Малых Андрей•Сиваков Михаил • 12'Капленко Кирилл 85' (Полуяхтов Владимир ( 85') •Титков Николай • 45'Стаматов Матео 85' (Корян Аршак ( 85') •Эктов Александр•Обухов Владимир 74' (Ковалёв Юрий ( 74') •Фамейе Джоэль
Мамин Алексей•Потапов Лев•Аюкин Руслан 82' (Смирнов Александр ( 82') •Куликов Александр•Замалиев Наиль • 45'Пальцев Валентин 71' (Казимир Михаил ( 71') •Янушковский Роман•Воронин Евгений 81' (Кашаев Никита ( 81') •Игнатенко Владислав 5' 71' (Бадртдинов Ильнур ( 71') •Свежов Виктор•Садыков Булат 87'
Запасные: Ганус Валерий•Морозов Сергей•Калугин Олег
19 марта.