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ФНЛ - Первый дивизион

Нападающий «СКА-Хабаровск» Цаллагов забил с дальней дистанции после грубой ошибки вратаря «Алании»

19 Марта 2022 • 12:14 Комментировать
СКА-Хабаровск
2:0
Алания
окончен

Сегодня, 19 марта, в матче 28-го тура ФНЛ «СКА-Хабаровск» в родных стенах одолел «Аланию» (2:0).

Свой второй гол хозяева забили после грубой ошибки голкипера гостей. На 82-й минуте встречи Ростислав Солдатенко вышел к центру поля и отдал неточную передачу. Этим воспользовался нападающий хабаровчан Дзамболат Цаллагов, отправивший мяч с дальней дистанции в пустые ворота.  

Это поражение не позволило владикавказской команде подняться на второе место. Теперь отставание от лидирующего «Оренбурга» составляет 7 очков. При этом «Алания» провела на один матч больше.     

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Алания СКА-Хабаровск
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окончен СКА-Хабаровск 2:0 Алания
Идет 6 минута Оренбург 0:0 КАМАЗ 1.23 5.60 12.00
19.03  14:00 Олимп-Долгопрудный ... Текстильщик 1.94 3.30 3.95
19.03  14:00 Акрон ... Ротор 3.30 3.20 2.20
19.03  15:00 Металлург Липецк ... ФК Кубань 3.55 3.50 1.99
19.03  15:00 Волгарь ... Спартак-2 2.42 3.20 2.90
19.03  15:30 Нефтехимик ... Велес Москва 1.89 3.50 3.95
19.03  17:00 Факел ... Торпедо Москва 1.91 3.35 4.00
19.03  18:00 Балтика ... Енисей 1.54 4.10 5.60
20.03  12:00 Томь ... Краснодар-2 1.92 3.45 3.85
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