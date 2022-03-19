Нападающий «СКА-Хабаровск» Цаллагов забил с дальней дистанции после грубой ошибки вратаря «Алании»

Сегодня, 19 марта, в матче 28-го тура ФНЛ «СКА-Хабаровск» в родных стенах одолел «Аланию» (2:0).

Свой второй гол хозяева забили после грубой ошибки голкипера гостей. На 82-й минуте встречи Ростислав Солдатенко вышел к центру поля и отдал неточную передачу. Этим воспользовался нападающий хабаровчан Дзамболат Цаллагов, отправивший мяч с дальней дистанции в пустые ворота.

Это поражение не позволило владикавказской команде подняться на второе место. Теперь отставание от лидирующего «Оренбурга» составляет 7 очков. При этом «Алания» провела на один матч больше.