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ФНЛ - Первый дивизион

Спонсоры «Красавы» Puma, Visa и YouTube прекратили сотрудничество с клубом

18 Марта 2022 • 17:47 Комментировать

По данным телеграм-канала «ФНЛ с Ильевым» сообщается, что команда Евгения Савина, которая выступает во втором дивизионе ФНЛ, осталась без спонсорства Puma, Visa и YouTube.

Вышеуказанные компании больше не являются спонсорами клуба. Таким образом, у команды остался лишь один спонсор букмекерская контора.

Из-за проблем с финансированием владелец команды Савин встретился с футболистами и предложил два варианта: доиграть сезон без премиальных или клуб закроется. Игроки выбрали первый вариант.

Футбольный клуб «Красава», который основан в 2021 году занимает 5-е место во втором дивизионе ФНЛ-2. После первой части сезона команда смогла пробиться в финальную «пульку», где будет сражаться за право выхода в ФНЛ.


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Фнл Красава ФНЛ-2
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