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ФНЛ - Первый дивизион

Состав «Кубани» усилил молдавский футболист

17 Марта 2022 • 23:03 Комментировать
Металлург Липецк
...
ФК Кубань
19.03 15:00

Цвета «Кубани» отныне будет защищать молдавский футболист Валерий Чуперка, действующий в центральной зоне поля. Его соглашение с краснодарским клубом рассчитано до конца действующего сезона. Уже известно, что Чуперка будет выступать за команду под 92-м номером. Его переход стал возможным, несмотря на закрытое трансферное окно, благодаря статье 14 из регламента Российского футбольного союза, кроме того, положительный вердикт на трансфер вынес и специальный комитет РФС.

Чуперка в свои 29 лет успел поиграть в самых разных клубах - в России это «Тамбов», «Ростов», «Балтика», «Томь», «Анжи», «Енисей», «Краснодар». «Спартак» из Нальчика, а также «Астана» из Казахстана.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Чуперка
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МЕТАЛЛУРГ ЛИПЕЦК ФК КУБАНЬ
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