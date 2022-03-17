Состав «Кубани» усилил молдавский футболист

Цвета «Кубани» отныне будет защищать молдавский футболист Валерий Чуперка, действующий в центральной зоне поля. Его соглашение с краснодарским клубом рассчитано до конца действующего сезона. Уже известно, что Чуперка будет выступать за команду под 92-м номером. Его переход стал возможным, несмотря на закрытое трансферное окно, благодаря статье 14 из регламента Российского футбольного союза, кроме того, положительный вердикт на трансфер вынес и специальный комитет РФС.

Чуперка в свои 29 лет успел поиграть в самых разных клубах - в России это «Тамбов», «Ростов», «Балтика», «Томь», «Анжи», «Енисей», «Краснодар». «Спартак» из Нальчика, а также «Астана» из Казахстана.