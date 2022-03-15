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ФНЛ - Первый дивизион

Измайлов назначен исполнительным директором ФНЛ

15 Марта 2022 • 15:38 Комментировать

Пресс-служба Футбольной национальной лиги сообщила о назначении Наиля Измайлова на пост исполнительного директора.

«Футбольная национальная лига приветствует Наиля Камильевича! Мы желаем успехов, воплощения идей и плодотворной работы во благо развития ФНЛ!» - говорится на официальном сайте лиги.

Измайлов прокомментировал свое назначение, заявив, что приглашение в ФНЛ является для него личным вызовом и он надеется реализовать большой потенциал, которым обладает лига.

Напомним, Измайлов с 2016 по 2019 год занимал пост вице-президента «Спартака». После ухода из московского клуба он стал работать в европейском футболе.

 


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Фнл Наиль Измайлов
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