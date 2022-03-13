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ФНЛ - Первый дивизион

Игнашевич рассказал о «нечеловеческом» отношении к нему в «Торпедо»

13 Марта 2022 • 09:47 Комментировать

Наставник «Балтики» Сергей Игнашевич вспомнил о временах, которые он провел в «Торпедо». В очередном туре ФНЛ он встречался со своей бывшей командой.

Во время послематчевой пресс-конференции Игнашевич завил, что он не испытал никаких теплых чувств по отношению к своему бывшему клубу.

«Ко мне по-человечески ко мне здесь не относились», - сказал Игнашевич журналистам.

Напомним, что Сергей Игнашевич работал в «Торпедо» непродолжительный срок до того, как он получил тренерскую лицензию Pro. После получения лицензии он перешел в «Балтику».

Встреча «Балтики» с «Торпедо» в прошедшем туре ФНЛ закончилась со счетом 2:2.


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Торпедо Москва Балтика Сергей Игнашевич Фнл
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