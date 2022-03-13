Игнашевич рассказал о «нечеловеческом» отношении к нему в «Торпедо»

Наставник «Балтики» Сергей Игнашевич вспомнил о временах, которые он провел в «Торпедо». В очередном туре ФНЛ он встречался со своей бывшей командой.

Во время послематчевой пресс-конференции Игнашевич завил, что он не испытал никаких теплых чувств по отношению к своему бывшему клубу.

«Ко мне по-человечески ко мне здесь не относились», - сказал Игнашевич журналистам.

Напомним, что Сергей Игнашевич работал в «Торпедо» непродолжительный срок до того, как он получил тренерскую лицензию Pro. После получения лицензии он перешел в «Балтику».

Встреча «Балтики» с «Торпедо» в прошедшем туре ФНЛ закончилась со счетом 2:2.