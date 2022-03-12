«Кубань» проиграла «Волгарю» у себя дома

Краснодарская «Кубань» проиграла дома астраханскому «Волгарю» со счётом 1:3.

За «Волгарь» отметился дублем Артём Симонян, забивший по голу с игры и пенальти, ещё одно взятие ворот на свой счёт записал Александр Бутенко.

Размочить счёт за «Кубань» смог Максим Лаук, забивший единственный мяч на 86-й минуте.

Победа позволила «Волгарю» в борьбе за выживание сократить отставание от «Кубани» до двух очков в таблице.