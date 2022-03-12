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ФНЛ - Первый дивизион

«Кубань» проиграла «Волгарю» у себя дома

12 Марта 2022 • 19:10 Комментировать
ФК Кубань
1:3
Волгарь
окончен

Краснодарская «Кубань» проиграла дома астраханскому «Волгарю» со счётом 1:3.

За «Волгарь» отметился дублем Артём Симонян, забивший по голу с игры и пенальти, ещё одно взятие ворот на свой счёт записал Александр Бутенко.

Размочить счёт за «Кубань» смог Максим Лаук, забивший единственный мяч на 86-й минуте.

Победа позволила «Волгарю» в борьбе за выживание сократить отставание от «Кубани» до двух очков в таблице.

Протокол игры  
ФК Кубань 1:3Волгарь
  12'Бутенко Александр (0:1)
  31'Симонян Артём (0:2)
  54'Симонян Артём (0:3)
(1:3) Лаук Максим86'   
Нестеренко ЮрийЭдиев Исмаил   35'  57' (Алейников Василий (  57') Сидоров МаксимБольшаков КириллХомуха ИванСапета Александр   53'  73' (Безденежных Игорь (  73') Лаук МаксимСушич Тино-Свен  57' (Саркисов Артур (  57') Гурфов АзаматВедерников Данила   48'Маркин Михаил  73' (Козлов Андрей (  73')
Запасные: Поплевченков АртёмКармаев НикитаКулишев АртёмКарев ВадимКлимович Андрей
Смирнов ОлегКозлов ДанилаЛоктионов РоманМорозов ЕвгенийКапленко Никита   41'Бутенко Александр  73' (Погосов Артём (  73') Носов Александр   21'  87' (Юсупов Артём (  87') Симонян Артём  80' (Ращеня Илья (  80') Павлишин АлексейЛесников Дмитрий   61'  87' (Баев Алексей (  87') Стефанович Илья   64'  80' (Косарев Кирилл (  80'   89')
Запасные: Печенкин НикитаЯмпольский Владислав
12 марта.

 

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окончен Алания 2:0 Олимп-Долгопрудный
окончен Ротор 0:3 Оренбург 4.05 3.30 2.00
окончен ФК Кубань 1:3 Волгарь
окончен Краснодар-2 1:2 Факел
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