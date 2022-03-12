«Кубань» проиграла «Волгарю» у себя дома

Краснодарская «Кубань» проиграла дома астраханскому «Волгарю» со счётом 1:3.
За «Волгарь» отметился дублем Артём Симонян, забивший по голу с игры и пенальти, ещё одно взятие ворот на свой счёт записал Александр Бутенко.
Размочить счёт за «Кубань» смог Максим Лаук, забивший единственный мяч на 86-й минуте.
Победа позволила «Волгарю» в борьбе за выживание сократить отставание от «Кубани» до двух очков в таблице.
Протокол игры
|12'Бутенко Александр (0:1)
|31'Симонян Артём (0:2)
|54'Симонян Артём (0:3)
|(1:3) Лаук Максим86'
Нестеренко Юрий•Эдиев Исмаил 35' 57' (Алейников Василий ( 57') •Сидоров Максим•Большаков Кирилл•Хомуха Иван•Сапета Александр 53' 73' (Безденежных Игорь ( 73') •Лаук Максим•Сушич Тино-Свен 57' (Саркисов Артур ( 57') •Гурфов Азамат•Ведерников Данила • 48'Маркин Михаил 73' (Козлов Андрей ( 73')
Смирнов Олег•Козлов Данила•Локтионов Роман•Морозов Евгений•Капленко Никита • 41'Бутенко Александр 73' (Погосов Артём ( 73') •Носов Александр 21' 87' (Юсупов Артём ( 87') •Симонян Артём 80' (Ращеня Илья ( 80') •Павлишин Алексей•Лесников Дмитрий 61' 87' (Баев Алексей ( 87') •Стефанович Илья 64' 80' (Косарев Кирилл ( 80' ) 89'
Запасные: Печенкин Никита•Ямпольский Владислав
12 марта.