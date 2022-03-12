«Алания» и «Оренбург» одержали победы и продолжили лидировать

Владикавказская «Алания» одержала уверенную победу над «Олимпом-Долгопрудный» (2:0), а «Оренбург» на выезде переиграл «Ротор» (3:0).
«Алания» решила все вопросы ещё в первом тайме – голы забили Алексей Татаев и Владимир Хубулов. «Оренбург» же заставил несколько понервничать своих фанатов. После гола Андрея Малых в первом тайме команда отошла в оборону, отдав инициативу, но в концовке второго тайма обезопасила от нервных минут – по голу забили Юрий Ковалёв и Владимир Полуяхтов.
«Оренбург» продолжает лидировать в турнирной таблице (56 очков), «Алания» отстаёт на семь баллов, занимая вторую строчку.
Протокол игры
|(1:0) Татаев Алексей II4'
|(2:0) Хубулов Владимир36'
Солдатенко Ростислав•Татаев Алексей II•Кобесов Давид 61' (Машуков Ислам ( 61') •Засеев Азамат 86' (Хугаев Алан ( 86') •Бутаев Аллон•Багаев Алан • 62'Цараев Алан 71' (Кокоев Батрадз ( 71') •Гурциев Батраз 61' (Хадарцев Батраз ( 61') •Хубулов Владимир 71' (Гиоргобиани Николай ( 71') •Хабалов Алан•Хосонов Хетаг
Натабашвили Георгий•Чежия Ираклий•Иполе Филип 46' (Калачёв Илья ( 46' ) • 66'Петухов Илья•Коваленко Михаил Вадимович•Кутин Денис • 22'Пахомов Дмитрий•Сухомлинов Максим 58' (Караев Максим ( 58') •Сафронов Илья 64' (Дулаев Джамбулат ( 64' ) • 75'Коротаев Александр•Тарасенко Захар 46' (Булия Эдуард ( 46')
Запасные: Алексеев Андрей•Черчесов Станислав•Ада Джозеф Ома
12 марта.
Протокол игры
|41'Малых Андрей (0:1)
|79'Полуяхтов Владимир (0:2)
|89'Ковалёв Юрий (0:3)
Обухов Игорь•Байрыев Азат•Мартынов Илья•Ташаев Александр 78' (Абдуллаев Исламитдин ( 78') •Дудиев Аслан • 76'Макаров Сергей•Махатадзе Георгий•Чуканов Андреа•Омар Имран•Щёткин Алексей•Кавтарадзе Бека 46' (Пелих Данил ( 46')
Гошев Евгений•Аюпов Тимур•Сиваков Михаил•Гойкович Ренато•Малых Андрей•Титков Николай 82' (Шаболин Артём ( 82' ) • 83'Капленко Кирилл 20' 65' (Полуяхтов Владимир ( 65') •Стаматов Матео 72' 73' (Сычевой Владимир ( 73') •Фамейе Джоэль 73' (Ковалёв Юрий ( 73') •Обухов Владимир 73' (Печенин Кирилл ( 73') •Эктов Александр
12 марта.