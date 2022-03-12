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ФНЛ - Первый дивизион

«Алания» и «Оренбург» одержали победы и продолжили лидировать

12 Марта 2022 • 18:01 Комментировать
Алания
2:0
Олимп-Долгопрудный
окончен

Владикавказская «Алания» одержала уверенную победу над «Олимпом-Долгопрудный» (2:0), а «Оренбург» на выезде переиграл «Ротор» (3:0).

«Алания» решила все вопросы ещё в первом тайме – голы забили Алексей Татаев и Владимир Хубулов. «Оренбург» же заставил несколько понервничать своих фанатов. После гола Андрея Малых в первом тайме команда отошла в оборону, отдав инициативу, но в концовке второго тайма обезопасила от нервных минут – по голу забили Юрий Ковалёв и Владимир Полуяхтов.

«Оренбург» продолжает лидировать в турнирной таблице (56 очков), «Алания» отстаёт на семь баллов, занимая вторую строчку.

Протокол игры  
Алания 2:0Олимп-Долгопрудный
(1:0) Татаев Алексей II4'   
(2:0) Хубулов Владимир36'   
Солдатенко РостиславТатаев Алексей IIКобесов Давид  61' (Машуков Ислам (  61') Засеев Азамат  86' (Хугаев Алан (  86') Бутаев АллонБагаев Алан   62'Цараев Алан  71' (Кокоев Батрадз (  71') Гурциев Батраз  61' (Хадарцев Батраз (  61') Хубулов Владимир  71' (Гиоргобиани Николай (  71') Хабалов АланХосонов Хетаг
Запасные: Сосранов РустамКобесов ДмитрийДзахов ДавидШавлохов Давид
Натабашвили ГеоргийЧежия ИраклийИполе Филип  46' (Калачёв Илья (  46'   66') Петухов ИльяКоваленко Михаил ВадимовичКутин Денис   22'Пахомов ДмитрийСухомлинов Максим  58' (Караев Максим (  58') Сафронов Илья  64' (Дулаев Джамбулат (  64'   75') Коротаев АлександрТарасенко Захар  46' (Булия Эдуард (  46')
Запасные: Алексеев АндрейЧерчесов СтаниславАда Джозеф Ома
12 марта.

 

Протокол игры  
Ротор 0:3Оренбург
  41'Малых Андрей (0:1)
  79'Полуяхтов Владимир (0:2)
  89'Ковалёв Юрий (0:3)
Обухов ИгорьБайрыев АзатМартынов ИльяТашаев Александр  78' (Абдуллаев Исламитдин (  78') Дудиев Аслан   76'Макаров СергейМахатадзе ГеоргийЧуканов АндреаОмар ИмранЩёткин АлексейКавтарадзе Бека  46' (Пелих Данил (  46')
Запасные: Школик ИгорьТерновский ДмитрийСлепов СергейСерченков СергейКипиани Николай
Гошев ЕвгенийАюпов ТимурСиваков МихаилГойкович РенатоМалых АндрейТитков Николай  82' (Шаболин Артём (  82'   83') Капленко Кирилл   20'  65' (Полуяхтов Владимир (  65') Стаматов Матео   72'  73' (Сычевой Владимир (  73') Фамейе Джоэль  73' (Ковалёв Юрий (  73') Обухов Владимир  73' (Печенин Кирилл (  73') Эктов Александр
Запасные: Корян АршакОйеволе АдессойеБреев СергейКеняйкин АлексейПрудников НиколайСысуев Николай
12 марта.

 

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Ротор Алания Оренбург Олимп-Долгопрудный
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окончен Велес Москва 3:2 Текстильщик
окончен Нефтехимик 0:0 Акрон
окончен Алания 2:0 Олимп-Долгопрудный
окончен Ротор 0:3 Оренбург 4.05 3.30 2.00
Идет 89 минута ФК Кубань 1:3 Волгарь
Идет 45 минута Краснодар-2 1:1 Факел
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