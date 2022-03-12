«Алания» и «Оренбург» одержали победы и продолжили лидировать

Владикавказская «Алания» одержала уверенную победу над «Олимпом-Долгопрудный» (2:0), а «Оренбург» на выезде переиграл «Ротор» (3:0).

«Алания» решила все вопросы ещё в первом тайме – голы забили Алексей Татаев и Владимир Хубулов. «Оренбург» же заставил несколько понервничать своих фанатов. После гола Андрея Малых в первом тайме команда отошла в оборону, отдав инициативу, но в концовке второго тайма обезопасила от нервных минут – по голу забили Юрий Ковалёв и Владимир Полуяхтов.

«Оренбург» продолжает лидировать в турнирной таблице (56 очков), «Алания» отстаёт на семь баллов, занимая вторую строчку.