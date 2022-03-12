«Нефтехимик» и «Акрон» обошлись без голов

Матч 27-го тура ФНЛ между «Нефтехимиком» и «Акроном» завершился вничью. Команды не сумели порадовать зрителей голами.
Ничейный результат оставил «Нефтехимик» на пятой строчке турнирной таблицы – в шаге от зоны стыковых матчей. Что касается «Акрона», то клуб продолжает подтверждать статус середняка в турнирной таблицы ФНЛ.
Протокол игры
|Нефтехимик
|0:0
|Акрон
Голубев Андрей•Бердников Алексей•Ширяев Максим•Шоркин Максим•Калугин Никита 75' (Ситдиков Марат ( 75') •Хубаев Давид • 57'Пруцев Егор • 7'Денисов Роман 80' (Москвичёв Владимир ( 80') •Терехов Антон 75' (Данилин Максим Алексеевич ( 75') •Уридия Мераби•Галиулин Вагиз 80' (Родионов Кирилл ( 80')
Волков Сергей•Рогач Иван•Савичев Константин•Килин Антон•Чистяков Никита 75' (Босов Александр ( 75' ) • 83'Зуев Илья•Палиенко Максим • 42'Сагуткин Даниил • 32'Сасин Дмитрий 63' (Азаров Владимир ( 63') •Чудин Иван • 85'Базелюк Константин 89' (Гираев Карим ( 89')
12 марта.