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ФНЛ - Первый дивизион

«Нефтехимик» и «Акрон» обошлись без голов

12 Марта 2022 • 17:31 Комментировать
Нефтехимик
0:0
Акрон
окончен

Матч 27-го тура ФНЛ между «Нефтехимиком» и «Акроном» завершился вничью. Команды не сумели порадовать зрителей голами.

Ничейный результат оставил «Нефтехимик» на пятой строчке турнирной таблицы – в шаге от зоны стыковых матчей. Что касается «Акрона», то клуб продолжает подтверждать статус середняка в турнирной таблицы ФНЛ.

Протокол игры  
Нефтехимик 0:0Акрон
Голубев АндрейБердников АлексейШиряев МаксимШоркин МаксимКалугин Никита  75' (Ситдиков Марат (  75') Хубаев Давид   57'Пруцев Егор   7'Денисов Роман  80' (Москвичёв Владимир (  80') Терехов Антон  75' (Данилин Максим Алексеевич (  75') Уридия МерабиГалиулин Вагиз  80' (Родионов Кирилл (  80')
Запасные: Кеваев ГригорийИсупов ВячеславБаранов ПавелШарифуллин Линар
Волков СергейРогач ИванСавичев КонстантинКилин АнтонЧистяков Никита  75' (Босов Александр (  75'   83') Зуев ИльяПалиенко Максим   42'Сагуткин Даниил   32'Сасин Дмитрий  63' (Азаров Владимир (  63') Чудин Иван   85'Базелюк Константин  89' (Гираев Карим (  89')
Запасные: Бойцов ЕфимНихаев ВсеволодПотапов АндрейКожедуб СвятославДелькин АртёмМагомедов Алил
12 марта.

 

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Нефтехимик Акрон
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окончен Спартак-2 1:1 СКА-Хабаровск
окончен Велес Москва 3:2 Текстильщик
окончен Нефтехимик 0:0 Акрон
окончен Алания 2:0 Олимп-Долгопрудный
окончен Ротор 0:3 Оренбург 4.05 3.30 2.00
Идет 89 минута ФК Кубань 1:3 Волгарь
Идет 45 минута Краснодар-2 1:1 Факел
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