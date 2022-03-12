«Спартак-2» и «СКА-Хабаровск» разошлись миром

Московский «Спартак-2» и «СКА-Хабаровск» расписали мировую в матче 27-го тура ФНЛ. Москвичи пропустили ещё в середине первого тайма после точного удара Георгия Гонгадзе, но Владислав Шитов сумел восстановить паритет.
Несмотря на ряд моментов, счёт на табло до конца поединка так и не изменился.
Хабаровчане по итогам мачта поднялись на седьмую строчку, а москвичи остались на 11 позиции.
Протокол игры
|24'Гонгадзе Георгий (0:1)
|(1:1) Шитов Владислав60'
Свинов Илья•Воропаев Артём•Петрунин Даниил•Толстопятов Николай•Шитов Виталий•Лайкин Максим • 65'Шильцов Константин 86' (Максимчук Артур ( 86') •Муминов Ильяс • 53'Бакалюк Никита•Шитов Владислав 90' (Муталиев Аслан ( 90') •Оганесян Степан
Сугробов Владимир•Мануйлов Роман • 79'Иллой-Айет Владис-Эммерсон • 75'Денисов Александр 64' (Тихонов Михаил ( 64') •Гащенков Михаил 20' 82' (Мартусевич Максим ( 82' ) • 90'Левицкий Денис • 31'Цаллагов Дзамболат • 86'Квеквескири Ираклий•Караев Давид•Гонгадзе Георгий•Гаглоев Александр 74' (Дмитриев Максим II ( 74')
12 марта.
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