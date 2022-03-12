«Спартак-2» и «СКА-Хабаровск» разошлись миром

Московский «Спартак-2» и «СКА-Хабаровск» расписали мировую в матче 27-го тура ФНЛ. Москвичи пропустили ещё в середине первого тайма после точного удара Георгия Гонгадзе, но Владислав Шитов сумел восстановить паритет.

Несмотря на ряд моментов, счёт на табло до конца поединка так и не изменился.

Хабаровчане по итогам мачта поднялись на седьмую строчку, а москвичи остались на 11 позиции.