Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ФНЛ - Первый дивизион

«Спартак-2» и «СКА-Хабаровск» разошлись миром

12 Марта 2022 • 16:02 Комментировать
Спартак-2
1:1
СКА-Хабаровск
окончен

Московский «Спартак-2» и «СКА-Хабаровск» расписали мировую в матче 27-го тура ФНЛ. Москвичи пропустили ещё в середине первого тайма после точного удара Георгия Гонгадзе, но Владислав Шитов сумел восстановить паритет.

Несмотря на ряд моментов, счёт на табло до конца поединка так и не изменился.

Хабаровчане по итогам мачта поднялись на седьмую строчку, а москвичи остались на 11 позиции.

Протокол игры  
Спартак-2 1:1СКА-Хабаровск
  24'Гонгадзе Георгий (0:1)
(1:1) Шитов Владислав60'   
Свинов ИльяВоропаев АртёмПетрунин ДаниилТолстопятов НиколайШитов ВиталийЛайкин Максим   65'Шильцов Константин  86' (Максимчук Артур (  86') Муминов Ильяс   53'Бакалюк НикитаШитов Владислав  90' (Муталиев Аслан (  90') Оганесян Степан
Запасные: Кутателадзе НиколозМиронов ЛеонидЛевченков ИльяАгапов ИльяШитов АнтонШайхтдинов ДамирАкмурзин ТимурГуца Артём
Сугробов ВладимирМануйлов Роман   79'Иллой-Айет Владис-Эммерсон   75'Денисов Александр  64' (Тихонов Михаил (  64') Гащенков Михаил   20'  82' (Мартусевич Максим (  82'   90') Левицкий Денис   31'Цаллагов Дзамболат   86'Квеквескири ИраклийКараев ДавидГонгадзе ГеоргийГаглоев Александр  74' (Дмитриев Максим II (  74')
Запасные: Ягьяев МагомеднабиСамок СергейЛизенко ВладиславАхмаев Саид-АлиИлик ВасилийКозлов ВладимирГалимов Александр
12 марта.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак-2 СКА-Хабаровск
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Енисей 2:1 Металлург Липецк 1.51 3.80 6.80
окончен Томь 1:0 КАМАЗ 2.17 3.15 3.45
окончен Торпедо Москва 2:2 Балтика 2.42 3.05 3.05
окончен Спартак-2 1:1 СКА-Хабаровск 2.60 3.35 2.55
окончен Велес Москва 3:2 Текстильщик 1.58 3.50 6.60
Идет 92 минута Нефтехимик 0:0 Акрон 2.07 3.25 3.60
Идет 62 минута Алания 2:0 Олимп-Долгопрудный 1.19 7.00 11.00
Идет 63 минута Ротор 0:1 Оренбург 4.30 3.50 1.81
Идет 17 минута ФК Кубань 0:1 Волгарь 1.81 3.40 4.50
12.03  18:00 Краснодар-2 ... Факел 8.80 4.90 1.33
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Марта
16:02 · Россия. ФНЛ
«Спартак-2» и «СКА-Хабаровск» разошлись миром
15:57 · Россия. ФНЛ
Пять голов и два пенальти: «Велес» вырвал победу у «Текстильщика»
15:51 · Россия. ФНЛ
Четыре гола и удаление: «Торпедо» с «Балтикой» провели зрелищный поединок
15:30 · Россия. ФНЛ
«Ротор» – «Оренбург»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:1
14:00 · Россия. ФНЛ
Ставпец принёс «Томи» победу в матче против КАМАЗа
13:54 · Россия. ФНЛ
«Енисей» струдом сумел обыграть «Металлург»
13:30 · Россия. ФНЛ
«Торпедо» Москва – «Балтика»: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:2
10 Марта
15:29 · Россия. ФНЛ
Кудряшов принёс извинения Муллину за сломанную челюсть
08 Марта
09:57 · Россия. ФНЛ
Форварду «Ротора» в матче с «Томью» сломали челюсть
07 Марта
11:30 · Россия. ФНЛ
«Факел» выпустил заявление по поводу переноса домашнего матча с «КАМАЗом»
06 Марта
18:05 · Россия. ФНЛ
Лидер ФНЛ «Оренбург» провалил концовку матча в Нижнекамске и уехал домой ни с чем
05 Марта
18:21 · Россия. Премьер-лига
РПЛ и ФНЛ рассматривают возможность обжаловать своё исключение из Ассоциации европейских футбольных лиг
04 Марта
10:24 · Россия. ФНЛ
«СКА-Хабаровск» объявил об уходе украинского защитника Грачёва
02 Марта
21:26 · Россия. ФНЛ
«Акрон» объявил об уходе всех иностранных сотрудников
10:48 · Россия. ФНЛ
Мексиканский полузащитник ушёл из «Акрона» из-за ситуации на Украине
Все новости
Рекомендуем