Пять голов и два пенальти: «Велес» вырвал победу у «Текстильщика»

Московский «Велес» сумел вырвать победу в конце второго тайма у «Текстильщика» в матче 27-го тура ФНЛ.

Хозяева поля первыми открыли счёт уже на второй минуте, когда мяч в сетку отправил Геворк Саркисян, Диего Малания сравнял с пенальти, но через три минуты Мамаду Майга вновь вывел свою команду вперёд.

В середине второго тайма Алексей Рогов вернул «Текстильщик» в борьбу, вновь восстановив паритет, правда, это был последний раз, когда на табло горели одинаковые цифры.

На 83-й минуте Артур Галоян забил решающий мяч, реализовав пенальти.