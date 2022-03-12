Пять голов и два пенальти: «Велес» вырвал победу у «Текстильщика»

Московский «Велес» сумел вырвать победу в конце второго тайма у «Текстильщика» в матче 27-го тура ФНЛ.
Хозяева поля первыми открыли счёт уже на второй минуте, когда мяч в сетку отправил Геворк Саркисян, Диего Малания сравнял с пенальти, но через три минуты Мамаду Майга вновь вывел свою команду вперёд.
В середине второго тайма Алексей Рогов вернул «Текстильщик» в борьбу, вновь восстановив паритет, правда, это был последний раз, когда на табло горели одинаковые цифры.
На 83-й минуте Артур Галоян забил решающий мяч, реализовав пенальти.
Протокол игры
|(1:0) Саркисян Геворк2'
|35'Малания Диего (1:1)
|(2:1) Майга Мамаду38'
|62'Рогов Алексей (2:2)
|(3:2) Галоян Артур83'
Кузнецов Алексей•Кахидзе Александр•Макеев Евгений•Прищепа Дмитрий•Майга Мамаду • 33'Михайленко Дмитрий•Бацуев Аюб 21' 46' (Логуа Ираклий ( 46') •Галоян Артур•Кертанов Константин 58' (Кабахидзе Владимир ( 58') •Саркисян Геворк 59' (Джикия Темур ( 59') •Kwari Abdullahi 70' (Воробьёв Илья ( 70')
Запасные: Косаревский Пётр•Вульфов Александр•Филип Стаменкович •Коротков Александр•Аденийй Самуэль•Мальцев Руслан•Денилханов Мурсалин•Ежков Данила
Смирнов Алексей Сергеевич•Хрипков Андрей•Горюшкин Алексей • 22'Малания Диего•Карпов Вадим•Матвийчук Семён•Рогов Алексей 80' (Машуков Хачим ( 80') •Стеклов Вадим 78' (Сидоров Максим ( 78') •Мосейчук Илья•Сергеев Виктор 17' 69' (Гогричиани Гоча ( 69') • Аванесян Бенович
Запасные: Александр Миронов •Макушкин Алексей•Шлёнкин Александр•Косицин Сергей
12 марта.
Бан пользователя