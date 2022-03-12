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ФНЛ - Первый дивизион

Пять голов и два пенальти: «Велес» вырвал победу у «Текстильщика»

12 Марта 2022 • 15:57 Комментировать
Велес Москва
3:2
Текстильщик
окончен

Московский «Велес» сумел вырвать победу в конце второго тайма у «Текстильщика» в матче 27-го тура ФНЛ.

Хозяева поля первыми открыли счёт уже на второй минуте, когда мяч в сетку отправил Геворк Саркисян, Диего Малания сравнял с пенальти, но через три минуты Мамаду Майга вновь вывел свою команду вперёд.

В середине второго тайма Алексей Рогов вернул «Текстильщик» в борьбу, вновь восстановив паритет, правда, это был последний раз, когда на табло горели одинаковые цифры.

На 83-й минуте Артур Галоян забил решающий мяч, реализовав пенальти.

Протокол игры  
Велес Москва 3:2Текстильщик
(1:0) Саркисян Геворк2'   
  35'Малания Диего (1:1)
(2:1) Майга Мамаду38'   
  62'Рогов Алексей (2:2)
(3:2) Галоян Артур83'   
Кузнецов АлексейКахидзе АлександрМакеев ЕвгенийПрищепа ДмитрийМайга Мамаду   33'Михайленко ДмитрийБацуев Аюб   21'  46' (Логуа Ираклий (  46') Галоян АртурКертанов Константин  58' (Кабахидзе Владимир (  58') Саркисян Геворк  59' (Джикия Темур (  59') Kwari Abdullahi  70' (Воробьёв Илья (  70')
Запасные: Косаревский ПётрВульфов АлександрФилип Стаменкович Коротков АлександрАденийй СамуэльМальцев РусланДенилханов МурсалинЕжков Данила
Смирнов Алексей СергеевичХрипков АндрейГорюшкин Алексей   22'Малания ДиегоКарпов ВадимМатвийчук СемёнРогов Алексей  80' (Машуков Хачим (  80') Стеклов Вадим  78' (Сидоров Максим (  78') Мосейчук ИльяСергеев Виктор   17'  69' (Гогричиани Гоча (  69')  Аванесян Бенович
Запасные: Александр Миронов Макушкин АлексейШлёнкин АлександрКосицин Сергей
12 марта.

 

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Идет 79 минута Нефтехимик 0:0 Акрон 2.07 3.25 3.60
Идет 49 минута Алания 2:0 Олимп-Долгопрудный 1.19 7.00 11.00
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