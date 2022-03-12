Четыре гола и удаление: «Торпедо» с «Балтикой» провели зрелищный поединок

Продолжаются игры 27-го тура ФНЛ. В одном из ключевых матчей субботы московское «Торпедо» не сумело набрать три очка в игре против «Балтики» – 2:2.
Несмотря на то, что москвичи открыли счёт на 36-й минуте усилиями Мухаммада Султонова, закрепить успех у «Торпедо» не получилось. Артём Мещанинов и Артём Максименко вывели калининградскую команду вперёд, а за 15 минут до конца второго тайма Игорь Лебеденко сумел счёт сравнять – 2:2.
В концовке второго тайма за вторую жёлтую карточку был удалён Алексей Померко, но реализовать эту ситуацию в свою пользу «Балтика» не сумела.
Протокол игры
|(1:0) Султонов Мухаммад36'
|64'Мещанинов Артём (1:1)
|71'Максименко Артём (1:2)
|(2:2) Лебеденко Игорь74'
Ботнарь Виталий•Шумских Алексей•Кожемякин Олег•Самсонов Артём Владимирович•Темников Иван•Померко Алексей 53' • 80'Нетфуллин Равиль 73' (Лебеденко Игорь ( 73') •Енин Иван 89' (Прошкин Егор ( 89') •Султонов Мухаммад•Адаев Владислав 71' (Седько Павел ( 71') •Калмыков Амур 72' (Лаптев Денис ( 72')
Латышонок Евгений•Мещанинов Артём•Остоич Иван • 59'Попов Артём 87' (Карпович Сергей ( 87') •Кузьмин Максим 66' (Клёнкин Данил ( 66') •Осипов Александр•Альшин Ильнур•Кашчелан Младен•Лазарев Владислав 77' (Тишкин Максим ( 77') •Максименко Артём•Барсов Максим 77' (Мусаев Тамерлан ( 77')
Запасные: Маклаков Иван•Гелоян Ишхан•Алейник Олег•Шамкин Даниил
12 марта.
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