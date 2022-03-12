Четыре гола и удаление: «Торпедо» с «Балтикой» провели зрелищный поединок

Продолжаются игры 27-го тура ФНЛ. В одном из ключевых матчей субботы московское «Торпедо» не сумело набрать три очка в игре против «Балтики» – 2:2.

Несмотря на то, что москвичи открыли счёт на 36-й минуте усилиями Мухаммада Султонова, закрепить успех у «Торпедо» не получилось. Артём Мещанинов и Артём Максименко вывели калининградскую команду вперёд, а за 15 минут до конца второго тайма Игорь Лебеденко сумел счёт сравнять – 2:2.

В концовке второго тайма за вторую жёлтую карточку был удалён Алексей Померко, но реализовать эту ситуацию в свою пользу «Балтика» не сумела.