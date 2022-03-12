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ФНЛ - Первый дивизион

Четыре гола и удаление: «Торпедо» с «Балтикой» провели зрелищный поединок

12 Марта 2022 • 15:51 Комментировать
Торпедо Москва
2:2
Балтика
окончен

Продолжаются игры 27-го тура ФНЛ. В одном из ключевых матчей субботы московское «Торпедо» не сумело набрать три очка в игре против «Балтики» – 2:2.

Несмотря на то, что москвичи открыли счёт на 36-й минуте усилиями Мухаммада Султонова, закрепить успех у «Торпедо» не получилось. Артём Мещанинов и Артём Максименко вывели калининградскую команду вперёд, а за 15 минут до конца второго тайма Игорь Лебеденко сумел счёт сравнять – 2:2.

В концовке второго тайма за вторую жёлтую карточку был удалён Алексей Померко, но реализовать эту ситуацию в свою пользу «Балтика» не сумела.

Протокол игры  
Торпедо Москва 2:2Балтика
(1:0) Султонов Мухаммад36'   
  64'Мещанинов Артём (1:1)
  71'Максименко Артём (1:2)
(2:2) Лебеденко Игорь74'   
Ботнарь ВиталийШумских АлексейКожемякин ОлегСамсонов Артём ВладимировичТемников ИванПомерко Алексей   53'   80'Нетфуллин Равиль  73' (Лебеденко Игорь (  73') Енин Иван  89' (Прошкин Егор (  89') Султонов МухаммадАдаев Владислав  71' (Седько Павел (  71') Калмыков Амур  72' (Лаптев Денис (  72')
Запасные: Дорохов ЕгорДовбня АлександрПолубояринов ДанилОрехов АлександрАбдрашитов Тимур
Латышонок ЕвгенийМещанинов АртёмОстоич Иван   59'Попов Артём  87' (Карпович Сергей (  87') Кузьмин Максим  66' (Клёнкин Данил (  66') Осипов АлександрАльшин ИльнурКашчелан МладенЛазарев Владислав  77' (Тишкин Максим (  77') Максименко АртёмБарсов Максим  77' (Мусаев Тамерлан (  77')
Запасные: Маклаков ИванГелоян ИшханАлейник ОлегШамкин Даниил
12 марта.

 

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окончен Енисей 2:1 Металлург Липецк 1.51 3.80 6.80
окончен Томь 1:0 КАМАЗ 2.17 3.15 3.45
окончен Торпедо Москва 2:2 Балтика 2.42 3.05 3.05
окончен Спартак-2 1:1 СКА-Хабаровск 2.60 3.35 2.55
окончен Велес Москва 3:2 Текстильщик 1.58 3.50 6.60
Идет 79 минута Нефтехимик 0:0 Акрон 2.07 3.25 3.60
Идет 49 минута Алания 2:0 Олимп-Долгопрудный 1.19 7.00 11.00
Идет 50 минута Ротор 0:1 Оренбург 4.30 3.50 1.81
Идет 7 минута ФК Кубань 0:0 Волгарь 1.81 3.40 4.50
12.03  18:00 Краснодар-2 ... Факел 8.80 4.90 1.33
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