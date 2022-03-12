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ФНЛ - Первый дивизион

«Енисей» струдом сумел обыграть «Металлург»

12 Марта 2022 • 13:54 Комментировать
Енисей
2:1
Металлург Липецк
окончен
Матч 27-го тура ФНЛ между «Енисеем» и липецким «Металлургом» завершился победой красноярцев со счётом 2:1.

Хозяева поля открыли счёт на 23-й минуте – отличился Херман Феррейра, через десять минут Владлен Бабаев сумел восстановить паритет.

Во втором тайме решающий мяч забил Никита Глушков – 2:1.

Победа позволила «Енисею» подтянуться к лидерам в турнирной таблице, сократив отставание от «Оренбурга» до 12 очков.

Протокол игры  
Енисей 2:1Металлург Липецк
(1:0) Феррейра Херман23'   
  34'Бабаев Владлен (1:1)
(2:1) Глушков Никита Андреевич62'   
Опарин МихаилМасловский АлександрФеррейра Херман   17'Кичин ВалерийЛанин ОлегРаздорских НикитаЛомакин Александр  70' (Самойлов Денис (  70') Зотов АлександрКанаплин Александр  46' (Иванов Егор (  46'   81') Бевеев МингиянОкладников Андрей  46' (Глушков Никита Андреевич (  46')
Запасные: Надольский АлександрСахаров ТимурРебров ДмитрийРукас АндрюсШакуро ПавелКомков МихаилArkadi ZhelninРукас Томас
Кобзев АлександрРедькович Дмитрий   82'Карпов Максим   22'Никитенков АлексейГерчиков ЛеонидБабаев Владлен  74' (Завезён Юрий (  74') Арустамян АртурЯковлев МихаилПоярков Денис  75' (Великородный Дмитрий (  75') Войдель Роман   67'Кутьин Александр   11'  46' (Долгов Павел (  46')
Запасные: Поликутин ИльяDmitri SukharevИваньков АлександрМатюша Максим
12 марта.

 

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Металлург Липецк Енисей
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окончен Енисей 2:1 Металлург Липецк 1.51 3.80 6.80
окончен Томь 1:0 КАМАЗ 2.17 3.15 3.45
Идет 9 минута Торпедо Москва 0:0 Балтика 2.42 3.05 3.05
Идет 8 минута Спартак-2 0:0 СКА-Хабаровск 2.60 3.35 2.55
Идет 7 минута Велес Москва 1:0 Текстильщик 1.58 3.50 6.60
12.03  15:30 Нефтехимик ... Акрон 2.07 3.25 3.60
12.03  16:00 Алания ... Олимп-Долгопрудный 1.19 7.00 11.00
12.03  16:00 Ротор ... Оренбург 4.30 3.50 1.81
12.03  17:00 ФК Кубань ... Волгарь 1.81 3.40 4.50
12.03  18:00 Краснодар-2 ... Факел 8.80 4.90 1.33
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