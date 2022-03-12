«Енисей» струдом сумел обыграть «Металлург»

Хозяева поля открыли счёт на 23-й минуте – отличился Херман Феррейра, через десять минут Владлен Бабаев сумел восстановить паритет.
Во втором тайме решающий мяч забил Никита Глушков – 2:1.
Победа позволила «Енисею» подтянуться к лидерам в турнирной таблице, сократив отставание от «Оренбурга» до 12 очков.
Протокол игры
|(1:0) Феррейра Херман23'
|34'Бабаев Владлен (1:1)
|(2:1) Глушков Никита Андреевич62'
Опарин Михаил•Масловский Александр•Феррейра Херман • 17'Кичин Валерий•Ланин Олег•Раздорских Никита•Ломакин Александр 70' (Самойлов Денис ( 70') •Зотов Александр•Канаплин Александр 46' (Иванов Егор ( 46' ) • 81'Бевеев Мингиян•Окладников Андрей 46' (Глушков Никита Андреевич ( 46')
Кобзев Александр•Редькович Дмитрий • 82'Карпов Максим • 22'Никитенков Алексей•Герчиков Леонид•Бабаев Владлен 74' (Завезён Юрий ( 74') •Арустамян Артур•Яковлев Михаил•Поярков Денис 75' (Великородный Дмитрий ( 75') •Войдель Роман • 67'Кутьин Александр 11' 46' (Долгов Павел ( 46')
12 марта.
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