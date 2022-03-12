«Енисей» струдом сумел обыграть «Металлург»

Матч 27-го тура ФНЛ между «Енисеем» и липецким «Металлургом» завершился победой красноярцев со счётом 2:1.

Хозяева поля открыли счёт на 23-й минуте – отличился Херман Феррейра, через десять минут Владлен Бабаев сумел восстановить паритет.

Во втором тайме решающий мяч забил Никита Глушков – 2:1.

Победа позволила «Енисею» подтянуться к лидерам в турнирной таблице, сократив отставание от «Оренбурга» до 12 очков.