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ФНЛ - Первый дивизион

Кудряшов принёс извинения Муллину за сломанную челюсть

10 Марта 2022 • 15:29 Комментировать
Ротор
1:5
Томь
окончен

Нападающий «Томи» Павел Кудряшов извинился перед форвардом «Ротора» Камилем Муллиным за сломанную челюсть в матче 26-го тура ФНЛ.

«В прошедшем матче случился неприятный эпизод. После нашей с Муллиным борьбы за мяч, он получил травму. Хочу перед ним извиниться и пожелать здоровья! Я искренне переживаю из-за произошедшего, так как не хотел нанести вред, — цитирует Кудряшова пресс-служба «Томи».

Сама игра завершилась уверенной победой томской команды (5:1). Кудряшов отметился дублем.

В нынешнем сезоне 25-летний Кудряшов провёл 16 встреч, в которых забил 4 мяча.

На счету 28-летнего Муллина 3 гола в 25 матчах ФНЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ротор Томь Камиль Муллин Павел Кудряшов
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