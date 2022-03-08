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ФНЛ - Первый дивизион

Форварду «Ротора» в матче с «Томью» сломали челюсть

08 Марта 2022 • 09:57 Комментировать
Ротор
1:5
Томь
окончен

Нападающий волгоградского «Ротора» Камиль Муллин в матче с «Томью» получил перелом нижней челюсти.

Как сообщает пресс-служба волгоградской команды, у 28-летнего футболиста после матча с томской командой был диагностирован перелом нижней челюсти. Повреждение Муллин получил в концовке поединка в верховой борьбе с полузащитником «Томи» Павлом Кудряшовым. Стоит отметить, что игрок «Томи» за это получил лишь жёлтую карточку. «Ротор» в итоге крупно уступил сибирякам со счётом 1:5.

В этом сезоне Камиль Муллин провёл в ФНЛ 23 встречи и отметился пятью забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ротор Томь Фнл Камиль Муллин
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