Форварду «Ротора» в матче с «Томью» сломали челюсть

Нападающий волгоградского «Ротора» Камиль Муллин в матче с «Томью» получил перелом нижней челюсти.

Как сообщает пресс-служба волгоградской команды, у 28-летнего футболиста после матча с томской командой был диагностирован перелом нижней челюсти. Повреждение Муллин получил в концовке поединка в верховой борьбе с полузащитником «Томи» Павлом Кудряшовым. Стоит отметить, что игрок «Томи» за это получил лишь жёлтую карточку. «Ротор» в итоге крупно уступил сибирякам со счётом 1:5.

В этом сезоне Камиль Муллин провёл в ФНЛ 23 встречи и отметился пятью забитыми мячами.