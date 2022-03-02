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ФНЛ - Первый дивизион

«Акрон» объявил об уходе всех иностранных сотрудников

02 Марта 2022 • 21:26 Комментировать

Иностранные сотрудники покидают «Акрон» из-за политической ситуации в стране.

«Иностранные специалисты не готовы сотрудничать с клубом из-за событий на Украине», - говорится в официальном заявлении «Акрона».

Отмечается, что клуб покинули следующие специалисты: технический директор, руководитель по физической подготовке, технический директор и три тренера.

После двадцати пяти туров «Акрон» занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ, отставание от лидирующего «Оренбурга» составляет семнадцать зачётных баллов.

В воскресенье, шестого марта, «Акрону» предстоит принять на своём поле «Велес».

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Евро-Футбол.Ру,
Акрон
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