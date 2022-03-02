Мексиканский полузащитник ушёл из «Акрона» из-за ситуации на Украине

Мексиканский полузащитник Фабрицио Тавано решил уйти из тольяттинского «Акрона» из-за ситуации на Украине.

Как сообщает пресс-служба команды из Тольятти, 28-летний мексиканский футболист решил покинуть «Акрон» из-за событий на Украине. Стоит отметить, что Тавано перебрался в клуб из ФНЛ лишь четыре дня назад и ещё не успел провести в составе «Акрона» ни одного матча.

Напомним, что «Акрон» в 26-ом туре ФНЛ должен сыграть с московским «Велесом». Встреча состоится шестого марта. На данный момент тольяттинский клуб занимает восьмую строчку в подэлитном дивизионе.