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ФНЛ - Первый дивизион

Мексиканский полузащитник ушёл из «Акрона» из-за ситуации на Украине

02 Марта 2022 • 10:48 Комментировать
Акрон
...
Велес Москва
06.03 14:00

Мексиканский полузащитник Фабрицио Тавано решил уйти из тольяттинского «Акрона» из-за ситуации на Украине.

Как сообщает пресс-служба команды из Тольятти, 28-летний мексиканский футболист решил покинуть «Акрон» из-за событий на Украине. Стоит отметить, что Тавано перебрался в клуб из ФНЛ лишь четыре дня назад и ещё не успел провести в составе «Акрона» ни одного матча.

Напомним, что «Акрон» в 26-ом туре ФНЛ должен сыграть с московским «Велесом». Встреча состоится шестого марта. На данный момент тольяттинский клуб занимает восьмую строчку в подэлитном дивизионе.

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Евро-Футбол.Ру,
Фнл Акрон Фабрицио Тавано
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