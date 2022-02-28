Десант экс-динамовцев в подмосковном «Олимп-Долгопрудный»

Александр Точилин возглавил подмосковный «Олимп-Долгопрудный», выступающий в ФНЛ. Вместе с экс-динамовцем в тренерский штаб клуба вошёл Дмитрий Тяпушкин, который будет специализироваться на работе с вратарями. Получится ли у Точилина очередное возвращение в ФНЛ и как отреагировали в клубе на приход «динамовцев»?

Вообще, это нормальная практика, когда бывшие одноклубники переходят из команды в команду уже в качестве наставников. Ананко, Аленичев и Титов успели подружиться в девяностые, будучи игроками «красно-белых». Нынешнее поколение их знает как тренеров, которым довелось поработать вместе в «Енисее», тульском «Арсенале», московском «Спартаке». Пока что последние двое находятся в творческом поиске, помогая Ананко в команде «Луч Тим» из дивизиона «А» чемпионата Москвы. Но наверняка мы ещё увидим экс-спартаковцев на тренерской скамейке.

Александр Точилин последние две зимы не позволяет себе отдыхать, регулярно возглавляя «Олимп-Долгопрудный». В январе 2021-го 47-летний специалист покинул селекционный отдел «Сочи», чтобы вывести подмосковный клуб в ФНЛ, но в «лучшей лиге мира» уже всего себя отдавал работе в «Кубани». В Краснодаре не получилось и в октябре пришлось команду покинуть. Горевать пришлось недолго. Снова зима – и снова «Олимп-Долгопрудный», который имеет на четыре очка больше, чем «Кубань», и продолжает вести борьбу за выживание или, с учётом предполагаемой реорганизации турнира, за попадание на более высокие позиции и лучшую группу ФНЛ.

Точилин не одинок в своём «втором приходе» в коллектив из Долгопрудного. Дмитрий Тяпушкин, успевший поиграть в девяностые за «Спартак», ЦСКА и «Динамо», также второй раз приходит в команду. Вратарь России 1997 года играл вместе с Точилиным за «Динамо» в сезоне 1997 и 1998, где и удалось наладить хорошие отношения, даже несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте. В оставшихся тринадцати турах Точилину предстоит непростая задача. Начинать придётся уже через неделю матчем со «Спартаком-2», который в недавнем прошлом тренировал предшественник Точилина Роман Пилипчук. Следом «Алания», а под конец сезона – потенциальные лидеры «Акрон», «Нефтехимик» и «Оренбург». Получится ли повторить прошлогодний результат и сохранить прописку для «Олимп-Долгопрудный»? Узнаем уже скоро. Константин Лицин