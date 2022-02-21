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ФНЛ - Первый дивизион

ФНЛ и ТВ

21 Февраля 2022 • 07:04 Комментировать
Будучи болельщиком своего родного клуба из небольшого города, я всегда мечтал смотреть выездные матчи своей команды. В девяностые годы, когда слово «Интернет» означало нечто страшное и пугающее, о таких трансляциях можно было только мечтать. И любое появление своей команды на ТВ было настоящим праздником и записывалось на видеокассету. С течением времени ситуация изменилась, мечта стала реальностью. А на днях телеканал «Матч ТВ» заключил с ФНЛ договор о показе «лучшей лиги мира» в течение трёх сезонов. Праздник для всех любителей футбола в глубинке?
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В настоящее время матчи ФНЛ транслируются на одной из интернет-платформ. При неплохом качестве трансляций страдает уровень комментаторов. Обычно это местные сотрудники, которые могут досконально знать свою команду и выступающих с ними в одной лиге соперников, но уровень подачи материала временами оставляет желать лучшего. Как будет организован этот процесс на «Матч ТВ»? Будут ли подключать местных профи или справятся своими федеральными силами? Конечно, качество трансляций и уровень комментирования будет на должном уровне, но может пропасть местный колорит.

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Любопытно, что с 2017 года в России на одном из каналов транслируются матчи «Чемпионшипа» (второй по силе лиги Англии). ФНЛ такого внимания к себе не приковывала. Однако огненные пресс-конференции, спорные ситуации, не вылет «Факела» (претендующего в этом году на выход в РПЛ) в течение нескольких лет во второй дивизион, скандалы с договорными матчами заставили телевизионщиков повернуться лицом к «лучшей лиге мира». Чем же, кроме «чернухи», приковала к себе внимание ФНЛ? Во-первых, уровень инфраструктуры и, как следствие, самого футбола. «Динамо», «Крылья Советов», «Оренбург» регулярно показывают добротное качество, стремясь играть на высоких скоростях. Во-вторых, география. Обилие клубов с разных частей страны, ставка на местных болельщиков, желание которых посмотреть матчи своей команды в хорошем качестве велико.

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За счёт географии, вероятно, будут построены и передачи о ФНЛ, которые могут содержать информацию не только об игре, но и городе, что позволит расширить аудиторию «лучшей лиги мира». Испания, Англия, Франция, Германия, Нидерланды показывают свою вторую по силу лигу на местных каналах. Настала очередь и нашей страны, точнее ФНЛ, которая выходит на федеральный уровень. Похоже, что «лучшая лига мира» настроена полностью оправдать своё название. История трансляция начиналась с аудиоверсий матчей на интернет-портале, следом было показано видео на клубных сайтах команд, затем видеотрансляции и обзоры матчей на ещё одном интернет-портале и наконец показ матчей на главном спортивном канале страны. Осталось только не оплошать с уровнем игры.

Константин Лицин

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