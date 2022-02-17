«Матч ТВ» будет транслировать поединки ФНЛ

Телеканал «Матч ТВ» начал сотрудничество с первенством ФНЛ. Стороны заключили контракт на три ближайших сезона – 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025.

Пресс-служба турнира сообщает, что поединки второго по значимости футбольного дивизиона России будут транслироваться как на «Матч ТВ», так и на «Матч Премьер». Кроме того, будет запущена специальная программа, посвященная обзору сыгранного тура.

В текущем сезоне ФНЛ команды провели 25 туров. Единоличным лидером соревнований является «Оренбург», который опережает идущий вторым «Факел» на четыре балла. Топ-3 замыкает московское «Торпедо».