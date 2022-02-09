Португальский защитник переходит в «Томь»

«Томь» в социальных сетях объявила о трансфере Дениша Дуарте, который станет первым игроком команды из Португалии.

27-летний игрок обороны уже имеет опыт выступлений в восточноевропейском чемпионате: с 2018 по 2019 год португалец выступал за брестское «Динамо» в Беларуси. Там он выиграл чемпионат страны и Суперкубок. За те два года он сыграл 34 матча, в которых трижды забивал и отдал две голевых передачи.

Прошлым местом выступления Дениша был «Торринсе» из португальской Лиги 3.

Соглашение Дуарте с томским клубом рассчитано на полтора года.

Напомним, что после 25 игр «Томь» занимает 14-е место в ФНЛ.