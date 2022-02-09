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ФНЛ - Первый дивизион

Португальский защитник переходит в «Томь»

09 Февраля 2022 • 19:27 Комментировать

«Томь» в социальных сетях объявила о трансфере Дениша Дуарте, который станет первым игроком команды из Португалии. 

27-летний игрок обороны уже имеет опыт выступлений в восточноевропейском чемпионате: с 2018 по 2019 год португалец выступал за брестское «Динамо» в Беларуси. Там он выиграл чемпионат страны и Суперкубок. За те два года он сыграл 34 матча, в которых трижды забивал и отдал две голевых передачи. 

Прошлым местом выступления Дениша был «Торринсе» из португальской Лиги 3.

Соглашение Дуарте с томским клубом рассчитано на полтора года. 

Напомним, что после 25 игр «Томь» занимает 14-е место в ФНЛ. 

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Евро-Футбол.Ру,
Томь Фнл Дениш Дуарте
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