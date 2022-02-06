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ФНЛ - Первый дивизион

Жирков мог оказаться в «Балтике»

06 Февраля 2022 • 19:19 Комментировать
Краснодар-2
...
Балтика
06.03 18:00

Как оказалось, защитник Юрий Жирков, зимой подписавший контракт с аутсайдером РПЛ «Химками», мог вернуться на профессиональный уровень гораздо раньше. Осенью интерес к футболисту проявляла «Балтика», которую на данный момент возглавляет бывший игрок ЦСКА Сергей Игнашевич.

Об этом рассказал сам наставник клуба из ФНЛ, отметив, что в январе речь о подписании Жиркова уже не шла. «Мы не конкурировали. Я с ним общался в тот момент, когда меня назначили. Зимой этой темы не касались», - подчеркнул Игнашевич в разговоре с «РБ Спорт».

Напомним, что Жирков более полугода находился без команды. При этом, 38-летний игрок успел принять участие в одном из матчей прошедшего чемпионата Европы в составе сборной России.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Сергей Игнашевич Юрий Жирков
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