Жирков мог оказаться в «Балтике»

Как оказалось, защитник Юрий Жирков, зимой подписавший контракт с аутсайдером РПЛ «Химками», мог вернуться на профессиональный уровень гораздо раньше. Осенью интерес к футболисту проявляла «Балтика», которую на данный момент возглавляет бывший игрок ЦСКА Сергей Игнашевич.

Об этом рассказал сам наставник клуба из ФНЛ, отметив, что в январе речь о подписании Жиркова уже не шла. «Мы не конкурировали. Я с ним общался в тот момент, когда меня назначили. Зимой этой темы не касались», - подчеркнул Игнашевич в разговоре с «РБ Спорт».

Напомним, что Жирков более полугода находился без команды. При этом, 38-летний игрок успел принять участие в одном из матчей прошедшего чемпионата Европы в составе сборной России.