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ФНЛ - Первый дивизион

Игнашевич готов пройти стажировку в «Спартаке»

06 Февраля 2022 • 16:34 Комментировать (1)

Рулевой «Балтики» Сергей Игнашевич высказался по поводу своих предпочтений по поводу стажировки.

По словам Игнашевича, он хотел бы постажироваться у хороших тренеров, особенно за рубежом. При этом молодой тренер отметил, что и в России есть специалисты высокого уровня.

«Я с удовольствием съездил бы в «Локомотив» или «Динамо», посмотрел бы на сегодняшний «Спартак», - слова Игнашевича на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Отметим, что как игрок Сергей Игнашевич провёл 14 лет в ЦСКА. 

Под руководством Сергея Игнашевича «Балтика» провела 12 матчей. В них команда отпраздновала 6 побед при 3 ничьих и 3 поражениях.

На текущий момент «Балтика» занимает седьмое место в таблице ФНЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Балтика Сергей Игнашевич
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
superzina
06 Февраля 2022 в 16:51
Сергей прав :" хотел бы постажироваться у хороших тренеров, особенно за рубежом. ... и в России есть специалисты высокого уровня."
Локомотив , Динамо», Спартак - это команды с ГТ иностранцами .
В самом деле ведь не у Флегмы стажировку проходить .
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