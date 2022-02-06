Игнашевич готов пройти стажировку в «Спартаке»

Рулевой «Балтики» Сергей Игнашевич высказался по поводу своих предпочтений по поводу стажировки.
По словам Игнашевича, он хотел бы постажироваться у хороших тренеров, особенно за рубежом. При этом молодой тренер отметил, что и в России есть специалисты высокого уровня.
«Я с удовольствием съездил бы в «Локомотив» или «Динамо», посмотрел бы на сегодняшний «Спартак», - слова Игнашевича на своих страницах приводит «РБ Спорт».
Отметим, что как игрок Сергей Игнашевич провёл 14 лет в ЦСКА.
Под руководством Сергея Игнашевича «Балтика» провела 12 матчей. В них команда отпраздновала 6 побед при 3 ничьих и 3 поражениях.
На текущий момент «Балтика» занимает седьмое место в таблице ФНЛ.
Локомотив , Динамо», Спартак - это команды с ГТ иностранцами .
В самом деле ведь не у Флегмы стажировку проходить .
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