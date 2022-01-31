Как и где готовятся ко второй части сезона команды ФНЛ

Пока весь мир застыл в предвкушении Олимпийских игр, российские футболисты готовятся ко второй части сезона. Безусловно, главным футбольным событием предстоящих месяцев станет матч (матчи?) плей-офф с участием сборной России, но увидеть футбол вживую хочется всем. Учитывая, что FAN-ID всё-таки примут, то ФНЛ по праву станет «лучшей лигой мира», в России уж точно.

В низших лигах принято начинать первые «втягивающие» сборы в родных городах. Такая традиция, например, есть у «Шинника». Но ярославский клуб в этом сезоне представляет ФНЛ-2, однако традициям не изменил. Клубы «лучшей лиги мира» предпочитают Турцию. Выбор очевиден. Во-первых, пробиться в другие страны с учётом антиковидных мер достаточно проблематично. Во-вторых, турецкий берег всегда радует демократичными ценами. К примеру, краснодарская «Кубань» уже 8 января отправилась в Белек, где провела три контрольных матча. Во всех проиграла с одинаковым счётом 0:1. До конца сбора подопечные Роберта Евдокимова ещё дважды проверят себя в действии, а затем, после недельного перерыва, начнут свой второй сбор. Также в Турции.

«Факел», «СКА-Хабаровск» и «Алания» позволили своим игрокам отдохнуть полный цикл новогодних каникул. Сборы этих команд стартовали с 10 января. Места сборов коллективов из Воронежа – Сиде, а Хабаровска и Владикавказа – Анталья. Отметим, что до нового года подопечные Спартака Гогниева тренировались в Дубае. Похоже, «Алания» настроена в этом сезоне биться за прямую путёвку в РПЛ, вот только со стадионом вновь будут проблемы… Лидер ФНЛ «Оренбург» также работает в Турции. В двух контрольных матчах в Белеке подопечные Марцела Лички сыграли в открытый футбол. В первом поединке уступили «Уфе» 4:1, следом обыграли болгарский «Берое» 3:1. Сдавать позиции и терять путёвку в РПЛ в Оренбурге не намерены, тем более что реконструкция стадиона идёт полным ходом.

Вместе с «Оренбургом» в Белеке проводит сборы и калининградская «Балтика». Команду уже покинули шесть человек, а из троих новобранцев стоит выделить Артёма Максименко, перебравшегося под крыло Сергея Игнашевича по арендному соглашению из «Урала». После «втягивающего» сбора в Москве в Турцию отправилось «Торпедо». Свой первый контрольный поединок москвичи проведут на этих выходных. Также начнут подготовку к возобновлению сезона в Турции «Краснодар-2», «Томь», «Металлург» и «Олимп-Долгопрудный». После проведения сборов в своих городах в Белек, Сиде и Анталью отправятся «Акрон», «Спартак-2», «Велес», «КАМАЗ» и «Ротор».

Очевидно, что в текущей зимней паузе все клубы ФНЛ выбрали Турцию в качестве базы для проведения сборов. Нет Сицилии, куда ездили «автозаводцы» ещё под руководством Игнашевича, или Испании, въезд в которую сейчас ограничен. Для туристического бизнеса Турции, конечно, такие решения принесут немалую прибыль. И если хозяева отработают на отлично, то им обеспечен ежегодный приток дивидендов. Лишь бы в дело не вмешался COVID-19.

Константин Лицин