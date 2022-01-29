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ФНЛ - Первый дивизион

​День драк на сборах в Турции: в матче «Торпедо» тоже произошёл конфликт

29 Января 2022 • 20:45 Комментировать

Быть может, Турцию накрыли магнитные бури – как-то уж слишком много драк произошло в товарищеских матчах в этот день. Не обошлось без выяснения отношений в поединке между «Торпедо» и «Целе». Несколько футболистов сцепились в районе центральной линии поля, и уже через несколько секунд всё переросло в драку с большим числом участников. К счастью, поставленных ударов не последовало – всё-таки на поле были футболисты, а не боксёры. После паузы игра возобновилась.

Ранее мы сообщали о драке на матче «Факела», а игра «Алании» по причине конфликта и вовсе была завершена после первого тайма.

«Торпедо», «Факел» и «Аланию» объединяет то, что они выступают в ФНЛ.    

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​День драк на сборах в Турции: в матче «Торпедо» тоже произошёл конфликт
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