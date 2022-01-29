​Матч «Алании» на сборах завершился после первого тайма из-за конфликта

В субботу «Алания» должна была провести два контрольных матча на сборах в Турции. Второй из них, против сербского клуба «Чукарички», продлился всего лишь тайм. Между футболистами команд вспыхнул конфликт, и было принято решение не проводить вторую половину.

«Страсти во время перерыва слишком накалились. Поэтому было принято решение не доигрывать матч», - говорится в сообщении пресс-службы «Алании» в «Твиттере».

После первого тайма на табло горели нули.

«Алания» выступает в ФНЛ – во втором по рангу футбольном дивизионе России. После 25 сыгранных туров команда Спартака Гогниева располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице.